Wer Lupin Teil 4 auf Deutsch schaut, muss sich an 6 (!) neue Stimmen gewöhnen: Netflix treibt Synchronsprecher davon

Netflix hat eine umstrittene KI-Klausel in den Verträgen mit Synchronsprecher:innen. Diese ziehen Konsequenzen und im Fall von Lupin Staffel 4 kriegt das deutsche Publikum es nun besonders zu spüren.

Nicht nur Hauptdarsteller Omar Sy klingt im 4. Teil von Netflix' Hit-Serie Lupin auf Deutsch anders. Der bisherige Sy-Synchronsprecher Sascha Rotermund und fünf seiner Kolleg:innen haben Netflix bis auf Weiteres den Rücken gekehrt. Wir erklären, warum bei Netflix Synchronsprecher:innen die Flucht antreten und welche Figuren aus Lupin auf Deutsch eine neue Stimme bekommen haben.

Alle 6 Figuren in Lupin Staffel 4, die eine neue deutsche Stimme haben

Seit dem 23. Oktober gibt es alle sieben Teile der 4. Staffeln Lupin bei Netflix zu streamen. Es ist die längste Staffel bisher und sie bietet genug Zeit, sich über die neuen Stimmen zu wundern. Fast der gesamte Hauptcast klingt anders. Wir geben euch den Überblick:

Assane Diop (Omar Sy): Statt Sascha Rotermund vertont Alexander Doering (Der Grinch) den Hauptdarsteller.

(Omar Sy): Statt Sascha Rotermund vertont (Der Grinch) den Hauptdarsteller. Sein Erzfeind Hubert Péllégrini (Hervé Pierre) wird statt Michael Iwannek nun von Rainer Doering (Star Wars: Episode III - Die Rache der Sith) vertont. Da es sich hierbei um den Vater des neuen deutschen Assane-Synchronsprechers Alexander Doering handelt, ist das im Kontext der Serie ein interessanter Beigeschmack. In der Serie sind die beiden Figuren über große Strecken bittere Feinde.

(Hervé Pierre) wird statt Michael Iwannek nun von (Star Wars: Episode III - Die Rache der Sith) vertont. Da es sich hierbei um den Vater des neuen deutschen Assane-Synchronsprechers Alexander Doering handelt, ist das im Kontext der Serie ein interessanter Beigeschmack. In der Serie sind die beiden Figuren über große Strecken bittere Feinde. Juliette Péllégrini , Tochter des Erzfeindes (Clotilde Hesme): Statt Yvonne Greitzke wird sie von Damineh Hojat (The Morning Show) vertont.

, Tochter des Erzfeindes (Clotilde Hesme): Statt Yvonne Greitzke wird sie von (The Morning Show) vertont. Assanes Ex-Frau Claire (Ludivine Sagnier) wird statt Anne Helm nun von Aline Staskowiak (Die Toten vom Schwarzwald) auf Deutsch gesprochen.

(Ludivine Sagnier) wird statt Anne Helm nun von (Die Toten vom Schwarzwald) auf Deutsch gesprochen. Benjamin Ferel (Antoine Gouy), bester Freund von Assane: Statt Michael Ernst ist hier nun Ricardo Richter (Tokyo Ghoul) am Mikrofon.

(Antoine Gouy), bester Freund von Assane: Statt Michael Ernst ist hier nun (Tokyo Ghoul) am Mikrofon. Polizistin Sofia Belkacem (Shirine Boutella) wird statt Leonie Dubuc in Teil 4 von Marie-Terese Katt (The Six Triple Eight) auf Deutsch gesprochen.

Hier könnt ihr euch den Trailer mit den neuen Stimmen auf Deutsch ansehen:

Diesen Überblick haben unsere Kollegen von Filmstarts zusammengetragen. Dass die Sychnronsprechenden von Lupin Netflix den Rücken kehren, hat einen ernsten Grund.

Warum die Synchronsprecher:innen Netflix verlassen

Netflix legt seit letztem Jahr seinen Synchronsprecher:innen neue Verträge vor. Darin gibt es jetzt eine KI-Klausel, die besagt, dass ihre Aufnahmen in ein Trainingsprogramm einer KI wandern werden. Entlohnt wird das nicht. Laut DWDL wurde zwischen Netflix und der Schauspielgewerkschaft BFFS im Sommer 2025 eine Regelung gefunden, die besagt, dass die Stimmkünstler:innen entlohnt werden, sobald die mit ihren Stimmen trainierte KI eingesetzt wird.

Einige Synchronsprecher:innen befürchten allerdings, dass sie sich mit dem Trainieren einer KI langfristig selbst abschaffen werden. Die Einigung ist ihnen nicht sicher genug. Das düstere Szenario der Sprecher:innen lautet, dass die KI mit genug Training in Zukunft ihre Jobs übernehmen würde. Teilweise wird KI bereits zur Synchronisierung eingesetzt, wie beispielsweise bei Amazon Prime Video – was auch zu großen Synchron-Fauxpas führen kann.

Die Fronten im Streit um die Rechte an der eigenen Stimme sind verhärtet. Der Verband Deutscher Sprecher:innen e.V. (VDS) sieht die KI-Klausel weiterhin als existenzgefährdend und hat eine offizielle Datenschutzbeschwerde eingelegt, während der BFFS davor warnt, dass bei Weigerung eine Kündigung und eine Umbesetzung folgen kann. Netflix wiederum droht, dass die Weigerung der Synchronsprecher:innen dazu führen könnte, dass es für einzelnen Serien gar keine Synchronisation mehr gibt, worunter wiederum die ganze Synchron-Branche leiden würde.

Die ersten Auswirkungen sind diese Jahr bereits spürbar. Bei Stranger Things: Tales From '85 wurden beispielsweise die deutschen Stimmen der Hauptfiguren Eleven und Hopper neu besetzt. Lupin ist bisher der prominenteste Fall, bei dem ein essenzieller Teil des Synchron-Ensembles rund um Sascha Rotermund und Aline Staskowiak die Arbeit an der Serie boykottiert hat.

Eine großflächige Einigung zwischen den Synchronkünstler:innen und Netflix ist erstmal nicht zu erwarten. Es kann also sein, dass wir in nächster Zeit noch öfters auf neue Stimmen umsteigen oder machmal ganz auf Synchronisation verzichten müssen.

Lupin Teil 4 streamt seit dem 23. Oktober bei Netflix.