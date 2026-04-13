Wer nur die deutsche Version von Scrubs kennt, verpasst einen der besten Momente der Serie

Hierzulande sind viele nur mit der deutschen Synchronfassung von Scrubs vertraut. Dabei kommt eine besonders witzige Szene mit Elliot nur im englischen Original zur Geltung.

Aktuell kann man auf Disney+ das langerwartete Revival der Krankenhaus-Comedy Scrubs - Die Anfänger miterleben. Diese Folgen beziehen sich natürlich auch auf altbekannte Gags. Etwa, wenn der klassische Wrestling-Tagtraum von J.D. (Zach Braff) in einer neuen Episode auf die Spitze getrieben wird und jetzt unter vielen Fans als einer der besten Fantasy-Gags gilt.

Einen Joke mit Elliot (Sarah Chalke) muss man aber eigentlich im englischen Original gesehen haben, um ihn komplett zu schätzen wissen. Denn auf Deutsch funktioniert er gezwungenermaßen ganz anders.

Scrubs goes German: Aber nur in der englischen Originalversion

Die Tatsache, dass Scrubs-Star Sarah Chalke auch im wahren Leben ganz gutes Deutsch spricht, wussten Serienschöpfer Bill Lawrence und sein Team mehrfach auszunutzen. Einmal rächt sich Elliot etwa an Dr. Cox (John C. McGinley) und weist ihn an, seinem Patienten aus Berlin "Ihre Frau hat einen schönen Busen!" als Diagnose zu übergeben. Noch besser wurde es aber in Staffel 2 Folge 20 (Meine Interpretation), als J.D. erstmals erfährt, dass Elliot Deutsch spricht, nachdem sie sich mit seinem Patienten Herr Müller unterhielt. Daraufhin erhält er eine kleine Kostprobe ihrer teutonischen Zunge:

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Die deutsche Scrubs-Synchro tat sich natürlich schwer mit dem Moment und bediente sich einer Methode, die auch in Malcolm mittendrin Anwendung fand: Aus dem für englischsprachige Ohren harsch klingenden Deutsch wurde kurzerhand Dänisch. Schade eigentlich, denn Chalkes zackiges "... sonst kriegst du keinen Nachtisch!" ist einer der lustigsten Momente der ganzen Originalserie.

Wie hat Scrubs-Star Sarah Chalke Deutsch gelernt?

Sarah Chalke stammt mütterlicherseits aus einer deutschen Familie, in der nach dem Tod ihrer Großmutter aber kaum noch Deutsch gesprochen wurde. Sie bekam während ihrer Schullaufbahn jedoch weitere Sprachen vermittelt. So ging sie hauptsächlich auf eine französischsprachige Schule und zusätzlich auf eine Nachmittagsschule, an der sie etwas Deutsch lernte. So ist die US-Schauspielerin heute immer noch fließend in Französisch, hat aber das meiste Deutsch vergessen, wie sie vor wenigen Wochen erst im Inside of You-Podcast mit Michael Rosenbaum verriet.

Weitere Weltstars mit noch viel besseren Deutschkenntnissen sind etwa Sandra Bullock und Donna Summer, die sogar eine Zeit in Deutschland gelebt und gearbeitet haben.

Sowohl die Scrubs-Originalserie als auch die ersten Folgen des Revivals sind hierzulande übrigens auf Disney+ streambar – auf Deutsch und Englisch wohlgemerkt.