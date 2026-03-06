Wer stiehlt mir die Show? heute Abend im TV: Diese Promis sind in Staffel 11 dabei

Wer stiehlt mir die Show? steht mit der elften Staffel in den Startlöchern: Heute Abend geht es auf ProSieben los. Alles, was ihr zur neuen Ausgabe wissen müsst, lest ihr hier.

Während im vergangenen Jahr noch Olli Schulz, Karoline Herfurth und Olli Dietrich in der Jubiläumsstaffel versuchten, Joko Winterscheidt die Show zu stellen, verkündete ProSieben bereits die nächsten drei Promis für Staffel 11. Wer in der neuen Staffel dabei ist und wann diese läuft, könnt ihr hier nachlesen.

Wer stiehlt mir die Show? Staffel 11: Diese drei Promis treten an

Auch in Staffel 11 von Wer stiehlt mir die Show? stellen sich drei prominente Teilnehmerinnen und Teilnehmer Joko Winterscheidt und wollen ihm die Moderation der Show abnehmen. Diese drei Promis sind dabei:

Nico Santos

Nico Santos ist nicht nur ein begnadeter Sänger, sondern auch ein ProSieben-Gesicht. Der Musiker war bereits mehrmals bei The Voice of Germany als Coach tätig. Auch Joko kennt Nico Santos bereits von Joko & Klass gegen ProSieben, als er dort zu Gast war. Neben seinem eigenen musikalischen Erfolg hilft er auch anderen Künstlern als Songwriter, wie beispielsweise Mark Forster, Shindy oder Bushido.

Till Reiners

Till Reiners ist wohl eines der bekanntesten Gesichter in der deutschen Comedy-Szene. Von Poetry-Slams zur Stand-up-Comedy und mittlerweile hat Reiners schon etliche TV-Auftritte hinter sich. Er hat eine eigene Late-Night-Show mit dem Namen Till Tonight und hatte in der vergangenen Staffel bereits einen kleinen Gastauftritt bei Wer stiehlt mir die Show?

Andrea Petković

Diese Ankündigung dürfte die meisten Fans der Show wohl überrascht haben: Andrea Petković ist ehemalige Profi-Tennisspielerin und konnte in ihrer aktiven Karriere siebenmal den WTA-Titel und neunmal den ITF-Titel gewinnen. Nach ihrem Karriereende war so in der Sportschau-Reportage als Moderatorin tätig und steht auch immer wieder als Tennis-Expertin vor der Kamera.

Dann läuft Staffel 11 von Wer stiehlt mir die Show?

Wer stiehlt mir die Show? läuft ab Sonntag, den 8. März, wie gewohnt um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn. Auf insgesamt sechs Folgen können sich Fans freuen. Wer ein Joyn PLUS+-Abo hat, kann die jeweilige Episode bereits eine Woche im Voraus gucken.