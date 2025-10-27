Wer stiehlt mir die Show?-Sieg von Olli Dittrich: Das fordern Fans jetzt für die neue Folge

In der zweiten Folge von Wer stiehlt mir die Show? konnte Olli Dittrich Joko Winterscheidt die Moderation abnehmen. Fans äußerten sofort Wünsche an den Comedian für seine Show.

Wer stiehlt mir die Show? ist gerade erst mit der 10. Staffel an den Start gegangen. In der ersten Folge konnte Joko Winterscheidt seine Moderation souverän verteidigen, doch schon in der aktuellen Episode musste er sein Zepter abgeben. Olli Dittrich gewann Wer stiehlt mir die Show? – und seine Fans haben bereits Wünsche für seine kommende Sendung.

Wer stiehlt mir die Show?: Fans Wünschen sich folgende Dinge von Olli Dittrich

Sobald einer der teilnehmenden Promis Joko Winterscheidt die Show stehlen kann, steht der- oder diejenige vor einer riesigen Aufgabe. Immerhin müssen sie in der kommenden Woche eine ganz eigene Show auf die Beine stellen, die die Zuschauer:innen von Anfang bis Ende unterhält.

Olli Dittrich steht für Folge 3 nun vor dieser Herausforderung und Fans wissen schon genau, was sie sich für seine Sendung vorstellen könnten. Auf Instagram schreiben User:innen unter dem Gewinner-Beitrag:

"Dittsche? Kaiser Franz? Mike Hansen? Alle?"

" Na hoffentlich übernimmt Dittsche die Show. Oder Mike Hansen könnte auch einen Part übernehmen. Ich freu mich auf Sonntag."

"Nächste Woche die Show in einem sehr kleinen Imbiss."

"Ich will neues vom Spocht."

"Bitte, bitte, bitte Butscheroni als Gastgeber."

"Bitte als Dittsche und alle Kandidaten im Bademantel und Adiletten plus Bier."

Generell freuen sich die meisten sehr über Olli Dittrichs Sieg über Joko Winterscheidt und können die neue Folge schon kaum abwarten.

Das sagt Olli Dittrich selbst zur Planung seiner bevorstehenden Show:

Wann und wo läuft Wer stiehlt mir die Show?

Wer stiehlt mir die Show? läuft jeden Sonntag um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn. Die neueste Folge kann schon eine Woche vorher auf Joyn Plus+ geschaut und gestreamt werden.