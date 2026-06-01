Wer stirbt im Euphoria Staffel 3-Finale? So endet der Serienhit nach 7 Jahren

Eine der einflussreichsten Serien der jüngeren Vergangenheit hat ihr Finale ausgestrahlt – und damit einen radikalen Strich unter die Erfolgsgeschichte gezogen.

2019 stieg die HBO-Serie Euphoria zu einem Hit auf, der ein beunruhigendes Bild einer drogengetriebenen Jugend der Gegenwart zeichnete. Vier Jahre nach Staffel 2 meldete Sam Levinsons Erzählung sich 2026 nach einem Zeitsprung zurück und zeigte in Staffel 3, wie die einstigen Schüler:innen sich als junge Erwachsene schlugen. Mittlerweile wurde bestätigt, dass keine 4. Staffel Euphoria mehr kommt. Was passiert also im Serienfinale? Nicht alle Figuren erhalten ein Happy End.



Achtung! Ab hier folgen massive Spoiler zu Staffel 5 und dem Finale.

Das Serienende nach Staffel 3, Folge 8 erklärt: Das passiert im Finale von Euphoria

Letzte Woche servierte Euphoria im letzten Aufbäumen der 3. Staffel mit Nates Klapperschlangentod in einem Sarg auf schockierendste Weise eine Hauptfigur ab. Nachdem Rue (Zendaya) zuletzt als Informantin der Drogenbehörde zwischen die Fronten von Drogenschmuggel-Chefin Laurie (Martha Kelly) und Sexclub-Betreiber Alamo (Adewale Akinnuoye-Agbaje) geraten war, entkommt sie zu Beginn der 8. Folge zerschrammt einer brenzligen Situation, bevor die Gesetzeshüter das Gelände stürmen. Laurie erhängt sich vom Dach, damit sie nicht ins Gefängnis muss. Faye und Wayne (Chloe Cherry und Toby Wallace) entkommen als Paar auf einem Pferd.

Zurück bei Alamo scheint Zendayas Figur aus dem Schneider zu sein und kommt bei ihrem AA-Sponsor Ali (Colman Domingo) unter. Alamo gibt Rue für ihre Handverletzung jedoch ein paar Schmerztabletten mit, die mit Fentanyl angereichert sind. Nachdem Rue zuletzt ihren Glauben gefunden hat, nimmt sie die plötzliche TV-Meldung, dass ihr bester Freund Fezco (der 2023 verstorbene Angus Cloud) aus dem Knast geflohen ist, als Aufforderung, ihn abzuholen. Sie kehrt außerdem nach Hause zurück und schließt ihre Mutter erstmals wieder in die Arme. Ebenso wie ihren verstorbenen Vater.

Rückblickend entpuppt sich dieses Happy End als Drogen-Hoch: Ex-Junkie Rue stirbt mit 25 Jahren an einer Überdosis. Nachdem sie in Staffel 3 hart daran arbeitete, von den Drogen loszukommen, ist sie am Ende gescheitert. (Anmerkung: Auch in der israelischen Serienvorlage Euphoria war die Hauptfigur verstorben und hatte ihre Geschichte aus ihrem Grab heraus erzählt.)

Staffel 3-Finale: Mit Rues Tod ist Euphoria noch nicht (ganz) vorbei

Rues Tod schlägt Monate später noch Wellen: Jules (Hunter Schafer) malt ein Bild von ihr und ihre Freundinnen Lexie und Maddy erinnern sich an ihr offenes Lächeln. Sponsor Ali kündigt seinen Job als AA-Helfer und -Gruppenleiter, um "auf andere Weise zu helfen". Mit einer abgesägten Schrotflinte marschiert er in den Nachtclub und fordert, Alamo zu sehen. In einem Duell erschießt Ali Alamo. Während Ali sich an die aufgestellten Regeln (einer zerbrechenden Flasche als Startschuss) hält, feuert Alamo zu früh. Sein Handlanger Bishop (Darrell Britt-Gibson) hat allerdings vorher die Kugeln entfernt: in einem Gnadenakt, auch als Gefallen für Maddy. So stirbt Gangster Alamo als letzter großer Gegenspieler in Euphoria.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Damit rettet Ali indirekt auch Maddy (Alexa Demie), mit der Alamo sich (gegen ihren Willen) ein Vorstadtleben mit Kindern aufbauen wollte: als Gegenleistung, nachdem er ihr in Folge 7 aus der Patsche geholfen hatte. Auch Cassie (Sydney Sweeney) ist damit frei von Schulden, geht getrennte Wege von Maddy und beginnt ihre Karriere von Neuem, indem sie ihr Haus zum Studio ausbaut und ihre Schwester Lexi (Maude Apatow) bittet, die nötigen Geschichten für ihre Videos beizusteuern.

Ganz am Ende kehrt Ali zu der zurückgezogenen gläubigen Familie nahe der US-mexikanischen Grenze zurück: dem Ort, den Rue ihm zu Beginn der 3. Staffel als friedlichsten ihres Lebens beschrieben hatte. Hier sieht er beim Tischgebet Rue ein letztes Mal geisterhaft vor seinem inneren Auge.