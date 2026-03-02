Wer waren Nicholas Braimbridge und Tony Cooper in Bridgerton? Das steckt hinter der Staffel 4-Ehrung im Abspann

Im Abspann des Bridgerton-Finales tauchen zwei Namen in einer Ehrung auf. Doch wer waren Nicholas Braimbridge und Tony Cooper? Wir verraten es euch.

Die letzten vier Folgen von Bridgerton Staffel 4 sind am 26. Februar 2026 endlich bei Netflix eingetroffen. Während Fans im Abspann von Folge 8 mit einer Post-Credit-Szene überrascht wurden, die Benedicts (Luke Thompson) und Sophies (Yerin Ha) lang erwartete Hochzeit enthüllte, gab es in den Credits noch eine weitere Besonderheit.

Die Namen Nicholas Braimbridge und Tony Cooper wurden mit einem Tribut geehrt. Doch wer waren die beiden Männer und was ist mit ihnen geschehen?

Nicholas Braimbridge in Bridgerton: Netlfix-Hit ehrt verstorbenen Szenenbild-Mitarbeiter

Sowohl Nicholas Braimbridge als auch Tony Cooper waren Mitglieder der Film-Crew von Bridgerton. Nicholas "Nick" Braimbridge arbeitete als Scenic Artist, Kulissenmaler und Szenenbildassistent an der Netflix-Serie sowie dem Spin-off Queen Charlotte: Eine Bridgerton-Geschichte. Er war besonders für seine Marmorierungen und Holzmaserungen bekannt.

Im Mai 2025 wurde eine GoFundMe-Kampagne von einer seiner Kolleginnen aus dem Szenenbild-Department ins Leben gerufen, um Braimbridges Töchter zu unterstützen, die in kürzester Zeit beide Elternteile verloren hatten. Wie in der Beschreibung der Kampagne zu lesen ist, ist Braimbirdges Ehefrau nur wenige Monate vor seinem Tod an Krebs gestorben. Die Todesursache für Braimbridge wurde in der Beschreibung nicht enthüllt.

Tony Cooper in Bridgerton: Netflix-Hit ehrt verstorbenen Filmfahrer

Tony Cooper arbeitete als Fahrer an Bridgerton sowie dem Spin-off Queen Charlotte mit. Seine Arbeit bestand darin, Mitglieder des Casts und der Crew vom und zum Set zu transportieren, aber auch weiteres Equipment sowie Teile der Ausstattung. Cooper war darüber hinaus an weiteren Historientiteln wie The Crown und Downton Abbey II: Eine neue Ära, aber auch den Superheldenkrachern Spider-Man: Far From Home, Wonder Woman und The Batman als Fahrer beteiligt.

Mehr:

Wenn ihr euch jetzt schon auf die 5. Staffel von Bridgerton freut, müsst ihr euch leider noch eine ganze Weile in Geduld üben. Immerhin soll der Netflix-Hit um einiges früher zurückkehren als sonst: Während bisherige Staffeln etwa zwei Jahre auf sich warten ließen, könnte es nun bereits in eineinhalb Jahren soweit sein. Demnach könnten neue Folgen mit etwas Glück schon im Sommer bis Herbst 2027 bei Netflix erschienen.