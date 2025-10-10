Wer weiß denn sowas? XXL läuft heute Abend erstmals mit Eltons Nachfolger: Diese Gäste sind mit dabei

Wer weiß denn sowas? war jetzt seit Monaten in einer Sommerpause. Jetzt kommt die beliebte Quizshow zurück mit einer XXL-Ausgabe und einem neuen Teamkapitän.

Im April dieses Jahres verließ Elton nach fast zehn Jahren Wer weiß denn sowas? und hinterließ bei der ARD eine Lücke. Der Sender kündigte jedoch bereits vor einigen Wochen seinen Nachfolger an, der nun in der heutigen XXL-Ausgabe erstmals in die Rolle des Teamkapitäns schlüpfen wird.



Wotan Wilke Möhring: Was man von Eltons Nachfolger erwarten kann

Wotan Wilke Möhring wird heute Abend das erste Mal als Teamkapitän gegen Bernhard Hoëcker antreten. Als Gast war Möhring schon neunmal zu sehen und ist mit den Abläufen bei Wer weiß denn sowas? deshalb bestens vertraut. Kai Pflaume führt wie gehabt als Moderator durch den Abend.



Wotan Wilke Möhring ist vor allem als Schauspieler aus Filmen wie Das Experiment und Männerherzen bekannt. Darüber hinaus kennt man Möhring als Kriminalhauptkommissar Thorsten Falke des NDR-Tatorts, den er seit 2013 spielt. Ob er jetzt in seiner neuen Rolle bei Wer weiß denn sowas? funktioniert? Macht euch selbst ein Bild heute Abend um 20:15 Uhr im Ersten.



Weitere TV-News:

Wer weiß denn sowas? XXL: Diese Promis sind mit dabei

Neben Wotan Wilke Möhring als Neuzugang haben sich auch eine Menge Promis für Wer weiß denn sowas? XXL im Studio eingefunden. Auf diese Stars könnt ihr euch freuen:



Die Promis treten an der Seite von Bernhard Hoëcker und Wotan Wilke Möhring in insgesamt sechs Teams gegeneinander an. Nach drei Runden können die Sieger im Finale um 50.000 Euro spielen. Das Geld wird anschließend für einen guten Zweck gespendet.



Ab kommender Woche startet Wer weiß denn sowas? in regulärer Form. Die Quizshow läuft dann von Montag bis Freitag um 18:00 Uhr im Ersten. Wer eine Folge verpasst hat, kann sie in der ARD-Mediathek nachholen.

