Wer wird Millionär? geht in wochenlange Pause: Dieser Comedian übernimmt Günther Jauchs Sendeplatz

Wer wird Millionär? ist selbst nach 27 Jahren noch ein fester Quotenmagnet für RTL. Doch der Sender schickt Günther Jauchs Quizshow jetzt erstmal in eine längere Pause.

Wer wird Millionär? endete letzte Woche mit einer fulminanten Folge: Nicht nur gab es seit langer Zeit wieder eine Millionenfrage, sondern eine Kandidatin hatte auch mit Bill Kaulitz einen ganz speziellen Joker zur Hand. Heute Abend schauen Wer wird Millionär-Fans erstmal in die Röhre, denn die Show wird vorläufig von einer anderen Quizsendung ersetzt.



Ralf Schmitz statt Günther Jauch: RTL zeigt neues Quiz-Format

Heute Abend fehlen Günther Jauch und Wer wird Millionär? auf ihrem bekannten Sendeplatz um 20:15 Uhr bei RTL. Dafür setzt der Sender auf eine Show namens Die Weisheit der Vielen – Die Show des skurrilen Wissens. Auch mit dabei: Ralf Schmitz, der durch den Abend als Moderator führt.



Bei Die Weisheit der Vielen geht es weniger um das allumfassende Wissen als um das perfekte Schätzen. Denn eine Person, welche aus dem Publikum ausgewählt wird, muss gegen genau dieses Publikum antreten. Dabei muss sie bei einer Frage besser schätzen als alle anderen im Studio. Sie hat vier Versuche, die Frage "richtig" zu beantworten und bis zu 10.000 Euro zu gewinnen. Danach wird die nächste Person aus dem Publikum gewählt. Das Format wurde von der BBC-Show Wisdom of the Crowd adaptiert.



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Wer wird Millionär: Günther Jauch geht in die Sommerpause

Wer wird Millionär? wird dafür in eine vorläufige Sommerpause gehen. Ein genauer Termin, wann es weitergehen soll, ist noch nicht bekannt. Wenn man sich an den vorigen Jahren orientiert, könnte es zwischen August und Oktober weitergehen.



In der Sommerpause hat RTL aber noch eine besondere Überraschung für Wer wird Millionär-Fans parat. Zu Pfingsten wird es eine Sonderausgabe der beliebten Quizshow mit Günther Jauch geben. Weitere Details sind aber noch nicht bekannt.

