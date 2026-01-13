Wer wird Millionär-Kandidatin fällt wegen Telefonjoker-Pech auf 500 Euro zurück: Günther Jauch gibt ihr noch eine zweite Chance

Bei Wer wird Millionär? gibt es für jede teilnehmende Person das ganz große Geld zu gewinnen. Diesmal durfte eine Kandidatin nach einer vernichtenden Niederlage gleich noch einmal ran.

Bei Wer wird Millionär? müssen die Kandidat:innen gut mit ihren Jokern haushalten können – vor allem, wenn sie durch die Risikovariante eine Sicherheitsstufe verlieren. Diesmal ging eine Kandidatin das größtmögliche Risiko ein und zog daraufhin den Kürzeren.



Wer wird Millionär?-Kandidatin setzt auf Telefonjoker – und fällt auf 500 Euro zurück

Letzte Woche kam Wer wird Millionär? mit der 3-Millionen-Euro-Woche im neuen Jahr zurück. Die Grundschullehrerin Anna-Lena Spanier versuchte am Donnerstag, den 8. Januar, ihr Glück und startete ihre Runde mit vier Jokern und einer fehlenden Sicherheitsstufe bei 16.000 Euro.

Mit dem Einsatz von drei Jokern erreichte sie die 16.000 Euro, was sie auch für das Finale der 3-Millionen-Euro-Woche qualifizieren würde. Doch mit Ausblick auf die 32.000 Euro versuchte sie, noch weiterzuspielen – immerhin hatte sie noch den Telefonjoker. Bei der Frage nach zwei berühmten Großvätern, die einen Enkel namens Ronin haben, welcher 2024 geboren wurde, wusste Spanier keine Antwort und musste auf den letzten Joker ausweichen.



Ihr Telefonjoker riet der Kandidatin, Bob Marley und Robby Naish zu nehmen, worauf Spanier blind vertraute. Doch Günther Jauch musste schweren Herzens auflösen, dass ihre Antwort falsch war und Kurt Cobain und Tony Hawk die richtige Antwort gewesen wären. Damit fiel sie auf 500 Euro zurück und hatte eigentlich keine Chance mehr, sich für das Finale zu qualifizieren.



Weitere TV-News:

Überraschung im Finale: Günther Jauch gab der Kandidatin noch eine zweite Chance

Im Finale saß Anna-Lena Spanier schließlich im Publikum; ihre Chance hatte sie eigentlich verspielt. Doch Jauch überraschte alle Beteiligten, als er vier Personen im Publikum ansprach, damit sie einen Platz für die Vorrunde ergattern konnten – Spanier war eine davon. Sie konnte die Vorauswahl für sich entscheiden und sich damit nach ihrem kuriosen Aus eine zweite Chance sichern.

Sie erzählte Jauch, woran ihr Telefonjoker schließlich scheiterte: Er verstand "Rohan" statt "Ronin" und pochte daher auf Bob Marley, da dessen Sohn Rohan heißt. Dieses Missverständnis riss die Kandidatin auf 500 Euro herunter, weswegen sie aber nicht nachtragend sei. Mit ihrer zweiten Chance konnte sie sich mit nur einem Joker 10.000 Euro sichern.



So könnt ihr Wer wird Millionär? schauen

Die 3-Millionen-Euro-Woche ist mittlerweile vorbei und Wer wird Millionär? läuft wieder regelmäßig jeden Montag um 20:15 Uhr auf RTL. Die neueste Folge kann schon eine Woche vor der TV-Ausstrahlung auf RTL+ geschaut werden.

