Beim Promi-Special von Wer wird Millionär? erspielen die prominenten Teilnehmenden Geld für einen guten Zweck, deswegen ist es besonders bitter, wenn die Gewinnsumme besonders niedrig ausfällt.

Im Promi-Special von Wer wird Millionär? ging es am 19. November 2026 um den RTL-Spendenmarathon, weswegen die vier Kandidaten und Kandidatinnen für einen guten Zweck zockten. Günther Jauch begrüßte auf dem Kandidatenstuhl Joachim Llambi, Carolin Kebekus, Felix Lobrecht und Sophia Thomalla. Für Letztere wurde es besonders bitter, als sie am Ende den ganz großen Gewinn verzockte.

Sophia Thomalla will zocken – und verliert bei Wer wird Millionär? ein Vermögen

Am Donnerstagabend begrüßte Günther Jauch vier prominente Kandidaten und Kandidatinnen im Studio von Wer wird Millionär? Als erster Promi durfte Carolin Kebekus auf dem Stuhl gegenüber des Quizmasters Platz nehmen und zeigte sich souverän. Sie erspielte am Ende 64.000 Euro. Felix Lobrecht erspielte die gleiche Summe für den RTL-Spendenmarathon. Joachim Llambi konnte die 64.000-Euro-Frage nicht richtig beantworten und stürzte auf 500 Euro und betonte, er würde 10.000 Euro aus eigener Tasche spenden.

Noch schlechter lief es aber für Sophia Thomalla. Die Moderatorin schaffte es bis zur 500.000-Euro-Frage. Hier musste sie beantworten, was an einem Tag passierte, an dem auch ein neuer Papst gewählt wurde. Zur Auswahl standen A: erster Deutscher im All, B: John F. Kennedy ermordet, C: Berliner Mauer gefallen, D: "Ben Hur" gewinnt elf Oscars.

Thomalla musste zu ihrem Telefonjoker greifen und entschied sich für Silvio Heinevetter, den Ex-Freund ihrer Mutter Simone Thomalla. Der ehemalige Handballprofi tat sich mit der Frage sichtlich schwer, zögerte und tippte auf Antwort B. Nervös sprang die Kandidatin auf und dreht eine Runde im Studio, bevor sie erklärte, sie werde zocken und Antwort B einloggen. Günther Jauch versuchte sie noch zu warnen, doch zu spät. Jauch löste blitzschnell auf, das sei falsch. Die richtige Antwort wäre A gewesen. Somit fiel auch Thomalla, wie zuvor Llambi, auf 500 Euro. Günther Jauch zeigte sich verwundert, denn Heinevetter nannte am Telefon sofort den Namen des ersten Deutschen im All, verwarf die Antwort aber sofort wieder.