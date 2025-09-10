Western-Legende John Wayne hat sich für diesen peinlichen Film extrem geschämt

Als Western-Superstar spielte John Wayne in vielen großen Cowboy-Filmen mit. Einen bestimmten Titel hätte er aber am liebsten aus seinem Lebenslauf gestrichen.

US-Schauspieler John Wayne spielte in seiner 50-jährigern Karriere in zahlreichen Western mit. Darunter waschechte Klassiker wie Rio Bravo, Der schwarze Falke oder El Dorado. Mit so vielen Filmen auf dem Buckel ist natürlich auch der ein oder andere cineastische Stinker dabei. Und ein persönlicher Hassfilm von Wayne selbst war Die Wasserrechte von Lost Creek von 1933.



Warum, enthüllte die Biographie John Wayne: The Man Behind the Myth von Autor Michael Munn im Jahr 2001, aus der Collider zitiert.

John Wayne schämte sich für einen seiner Western: Das ist der Grund

Ende der 1920er wurde mit dem Film Der Karawanenführer von Oklahoma ein Trend im Western-Genre losgetreten, der jahrelang anhalten sollte: der musikalische Cowboy-Film. So spielte John Wayne im juristisch klingenden Die Wasserrechte von Lost Creek von Regisseur Robert N. Bradbury einen Revolverhelden namens Singin' Sandy Saunders, der gelegentlich seine Gitarre zückt, um ein Ständchen zu trällern. Doch die Musical-Rolle ging gegen das anvisierte Image des damals jungen Western-Stars, der nicht mal singen oder Gitarre spielen konnte. So fand er die ganze Angelegenheit "verdammt peinlich".

Hier ein Ausschnitt mit dem damals 26 Jahre alten John Wayne:

In Munns Buch wird Wayne mit folgenden Worten zitiert: "Das Zupfen einer Gitarre, die ich nicht spielen konnte, und das Nachahmen einer Stimme, die von einem echten Sänger bereitgestellt wurde, ließ mich mich wie einen verdammten Weichling fühlen." Da habt ihr es aus dem Mund des größten Macho-Filmstars überhaupt: Echte Männer können singen und ein Instrument spielen.

Viele Jahre später ging es Western-Star Clint Eastwood ganz ähnlich mit dem Film Westwärts zieht der Wind von 1969. Hier wurde zwar selbst gesungen, aber auch der Held aus Filmen wie Spiel mir das Lied vom Tod hatte keine richtige Gesangsausbildung und so schämte auch er sich Jahre später für sein Western-Musical, das danach sogar von den Simpsons aufs Korn genommen wurde.

Kann man John Waynes Western-Musical streamen?

Falls ihr euch nun selbst von John Waynes größter Filmblamage überzeugen wollt, haben wir fantastische Nachrichten für euch. Ihr könnt Die Wasserrechte von Lost Creek komplett gratis beim Streaming-Dienst Plex abrufen. Allerdings nur im englischen Original. Für die deutsche Synchronfassung müsst ihr euch an die Amazon-Channels Grjngo oder Wild West wenden.