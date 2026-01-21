Westeros ist mir seit 10 Jahren egal, aber seit A Knight of the Seven Kingdoms bin ich wieder verliebt

Mental und emotional war ich schon lange vor A Knight of the Seven Kingdoms aus Westeros ausgecheckt. Umso verzückter bin ich nun von meiner Reaktion auf den liebenswürdigen Heckenritter.

Wann genau es geschah, kann ich nicht mal mehr sagen. Im Laufe von Game of Thrones wurde mir jedoch klar, dass die Showrunner sich kaum wie Vorlagenautor George R.R. Martin um das sozio-politische Geflecht einer glaubhaften Fantasy-Welt scheren und lediglich mit Fokus auf Charaktere schreiben. Charaktere, denen Ergebenheit gegenüber ihrer Drachenkönigin fremd ist, solange kein sexuelles Verlangen im Spiel ist, um nur eine Baustelle zu nennen.

Komplett raus war ich ab 2016, nachdem man im Staffel 6-Finale den Westeros-Vatikan in die Luft sprengte und die letzten beiden Seasons immer planloser gen Abgrund galoppierten. Kein besonderer Hot-Take, ich weiß. House of the Dragon fing immerhin vielversprechend an, legte sich ab Staffel 2 aber immer mehr ein (Drachen-)Ei, weshalb ich es nicht mal eilig hatte, meine kleinen Finger an die Vorab-Screener von A Knight of the Seven Kingdoms zu bekommen.

Stellt euch also meine Überraschung vor, als ich endlich den Auftakt der neuen Serie sichtete und in einen ekstatischen Reigen der Verzücktheit geriet.

Der Heckenritter aus A Knight of the Seven Kingdoms rettet ganz Westeros für mich

Als der Trailer zur Adaption der Heckenritter-Novelle herauskam, hatte ich eigentlich schon genug. Der Humor funktionierte überhaupt nicht für mich, was – wie mir mittlerweile einleuchtet – komplett am Schnitt der leicht nervtötenden Vorschau lag. In der Serie selbst landet die Leichtfüßigkeit viel galanter und wird weniger mit dem Kriegshammer serviert. Bis auf den allerersten großen Gag zugegebenermaßen, der uns mit Karacho wie eine Kopfnuss erreicht, wenn das epische Game of Thrones-Thema ertönt und unser neuer Held sich erstmal kolossal entleert.

Für manche war diese braune Fontäne als Vibe-Fundament ein sofortiger Dealbreaker. Eine fäkale Vogelscheuche für jene, die beim Hinterfragen des romantisierten Rittertums aber ohnehin nicht wirklich an Bord wären, vermute ich mal. Als ich davon hörte, musste ich auch mit den Augen rollen, bis ich die Szene im Kontext zu sehen bekam.

A Knight of the Seven Kingdoms - S01 Trailer (English) HD

Bezirzt wurde ich während der ersten Episode von A Knight of the Seven Kingdoms aber keineswegs vom Klamauk, sondern vom Hünen der Wholesomeness himself. Ser Duncan the Tall durchbohrte mit einer Lanze der Liebenswürdigkeit mein Herz und wurde in unter einer Stunde zu meiner neuen Lieblingsperson in ganz Westeros. Nicht zuletzt dank Schauspieler Peter Claffey (meine Sonne, meine Sterne!), der die größte Entdeckung seit Lestat-Darsteller Sam Reid aus Interview with the Vampire für mich ist. Wie kann ein so großer Schluck Wasser nur so tapsig und adorkable sein?

Dunk ist einfach zu pur für diese raue Dark-Fantasy-Welt und hat nicht mal die Gerissenheit eines Pre-Staffel-7-Tyrions, um sich ihrer Grausamkeiten zu erwehren. Auch ist er überhaupt nicht so abgebrüht wie fast jeder Lord und Lump innerhalb der sieben Königreiche, was mich angesichts Martins etablierter Vorgehensweise mit solchen Figuren bangen lassen müsste.

Zum Glück gibt es mindestens drei Bücher über den Heckenritter* und eine 2. Season ist seiner simpler gestrickten Serie – den Sieben sei dank – auch schon sicher. Genau, wie es der Maester verschrieben hat, wenn ihr mich fragt.

Pseudo-Ritter und Fake-Drachen? Yes, please!

Geradezu niedlich wirkt die eingeschobene Drachen-Puppenshow in der ersten Hälfte der Premiere. Sozusagen als Muppet-Methadon, um sich vom Fantasy-Heroin aus GoT und HotD zu entwöhnen. Aber genau das brauche ich jetzt vom aufgeblasenen Fantasy-Franchise: Keine großen Intrigen der Hochwohlgeborenen, keine komplizierten Plots, die in den Händen mittelmäßiger Showrunner im Sande verlaufen oder lobotomisiert in die Zielgerade stolpern – und vor allem kein reißerischer Edgelord-Kram. Das einfache Abenteuer eines bescheidenen Ritters ist für jetzt mehr als genug.

Diese Einfachheit sollte man aber keineswegs mit Anspruchslosigkeit verwechseln, denn unter der Haube ist bei A Knight of the Seven Kingdoms einiges los. Schon im Serienauftakt arbeitet man clever mit thematischen und visuellen Kontrasten: Der ehrenhafte Heckenritter (der vielleicht nicht mal seinen Ritterschlag erhalten hat) im Gegensatz zu räudigen Rittern höheren Rangs; der große Mann und sein kleiner Knappe. Sogar die Schönheit der Natur in Form des Baumes am Wegesrand mit dem Rotkehlchen in den Ästen kontrastiert Dunks donnernden Durchfall und spielt in dieses Motiv hinein.

All das lässt auf eine subtile Dekonstruktion von Märchen-Tropen und Heldenfiguren hoffen, die im Spannungsfeld zwischen fantastischer Erwartung und geerdeter Realität existieren. So wie George R.R. Martin es auch seit jeher in seiner Schreibe unterbringt. Nur auf den Bildschirm schaffte diese differenzierte Auseinandersetzung es oft nicht so gekonnt, weil man doch immer wieder auf die eigene Epik der überhypten Serienversionen reinfällt.

Also eine Bitte, lieber Ira Parker. Du hast mit dem Auftakt deiner Serie A Knight of the Seven Kingdoms ein vergessenes, R'hllor-würdiges Feuer in mir entfacht. Lass diese Flamme in den nächsten fünf Folgen nicht wieder verlöschen.

