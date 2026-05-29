Westeros wird brennen: Finaler Trailer zu House of the Dragon Staffel 3 entfesselt episches Fantasy-Spektakel

In wenigen Wochen beginnt der Drachentanz, der die Sieben Königslande in Schutt und Asche legen wird. Das verspricht zumindest der brandneue Trailer zu House of the Dragon Staffel 3.

Fast zwei Jahre mussten sich Game of Thrones-Fans gedulden, jetzt steht die 3. Staffel der Prequel-Serie House of the Dragon endlich in den Startlöchern. In wenigen Wochen beginnt der große Krieg zwischen Grün und Schwarz, der sich in den vorherigen Seasons immer weiter aufgebaut hat und nun endlich in einem großen Fantasy-Spektakel münden soll. Wie episch das aussehen wird, verrät jetzt der finale lange Trailer.

Seht hier den finalen Trailer zu House of the Dragon Staffel 3:

House of the Dragon - S03 Final Trailer (English) HD

House of the Dragon Staffel 3: Eine Game of Thrones-Schlacht jagt die nächste

Der als Drachentanz bezeichnete Konflikt zwischen den Targaryens wird in der 3. Staffel von House of the Dragon nun endlich auf die Spitze getrieben. Dieser eskaliert in den neuen Folgen in gleich mehreren epischen Schlachten, die sich über die Season hinweg erstrecken sollen. Direkt den Auftakt gibt die berühmte Schlacht an der Gurgel in Folge 1, in der es die Flotte der Valeryons und die Drachenreiter von Königin Rhaenyra (Emma D'Arcy) mit der Trichade von König Aegon II. (Tom Glynn-Carney) aufnehmen.

Gleich hier soll es zu schweren Verlusten kommen, doch Team Schwarz und Grün werden nicht lange Zeit haben, um ihre Wunden zu lecken: Kurz darauf geht es unter anderem mit der Schlacht am Honigwein und der Schlacht am Flusslande weiter, die den Konflikt jedoch noch lange nicht beenden sollen. Denn die Geschichte von House of the Dragon wird noch in einer 4. Staffel weitererzählt, die den Drachentanz sicherlich nicht weniger actionreich zu einem Abschluss bringen wird.

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Wann und wo kommt House of the Dragon Staffel 3?

Lange dauert es jetzt nicht mehr, bis die 3. Staffel von House of the Dragon startet. Los geht's am 22. Juni 2026 mit Folge 1.

Daraufhin erscheinen die neuen Episoden immer montags im Wochentakt. Die kommende Season umfasst ingesamt acht Folgen. In Deutschland ist die Serie sowohl bei HBO Max als auch bei Sky Atlantic und WOW im Streaming-Abo zu sehen.