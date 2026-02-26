Wichtige Yellowstone-Figur ist gerade gestorben: Der große Tod in Marshals Folge 1 erklärt

Yellowstone-Fans müssen gleich in Folge 1 der neuen Sequel-Serie Marshals stark sein: Ein langjähriger Charakter wird in dem Spin-off unsanft aus der Fortsetzung herausgeschrieben.

Mit Marshals: A Yellowstone Story hat das Yellowstone-Universum nach zwei Prequels seine erste Fortsetzung erhalten. Doch gleich in Folge 1 von Kayce Duttons eigener Serie heißt es Abschied nehmen von einer wichtigen Figur, die alle fünf Staffeln lang Teil der Mutterserie war.



Achtung, es folgen massive Spoiler zur neuen Yellowstone-Serie Marshals!

Marshals tötet eine Hauptfigur aus Yellowstone

In der neuen Yellowstone-Serie Marshals fängt der jüngste Dutton-Sohn Kayce (Luke Grimes) ein neues Leben im Dienst der berittenen Eliteeinheit der U.S. Marshal an. In diesem actionreichen Spin-off hat eine Person aus seinen früheren Leben aber keinen Platz mehr. Schon zu Beginn der ersten Folge, die etwa ein Jahr nach dem Yellowstone-Finale spielt, ist Kayces Ehefrau Monica tot.

Fünf Staffeln lang spielte Kelsey Asbille in allen 53 Yellowstone-Folgen zwischen 2018 und 2024 Kayces Gattin Monica Dutton aus dem Brocken-Rock-Reservat. Gemeinsam zogen die zwei ihren Sohn Tate (Brecken Merrill) groß. Doch während Tate in Marshals weiterhin auftritt, gibt es kein Wiedersehen mit Monica. Zumindest keines, das über das hochgehaltene Bild der Verstorbenen hinausgeht. Ähnlich wie die Folge, die Kevin Costner ohne einen Auftritt des Star aus Yellowstone herausschrieb, kehrt die Schauspielerin nicht zurück.

Doch wie ist Monica gestorben? Hier macht Marshals in Folge 1 zunächst nur einige Andeutungen, bei denen sich zeigen wird, ob der Rest der wöchentlich bei Paramount+ veröffentlichten Staffel mehr Details abliefert. Bei einem Protest gegen die Bergbauminen und deren in den Fluss geschüttete Chemikalien in Montana erklärt die Serie, dass das Land des Broken-Rock-Reservats vergiftet wurde und daraufhin viele Menschen an Krebs gestorben sind. Monica scheint eines dieser Opfer zu sein. Ihr Sohn hält ihr Foto neben anderen Demonstranten, die geliebte Menschen verloren haben, in die Höhe.

Warum wurde Monica aus der Yellowstone-Fortsetzung herausgeschrieben?

Monicas tragischer Tod deutete sich schon länger an, nachdem ihre Darstellerin Kelsey Asbille weder im Cast des Yellowstone-Sequels geführt wurde noch im Trailer auftauchte. Die Schauspielerin selbst äußerte sich bisher nicht dazu, ob sie aussteigen wollte oder der Dramatik zum Opfer fiel. Monicas plötzlicher Krebstod war von der Mutterserie zuvor mit keinen Krankheitssymptomen vorbereitet worden.

Showrunner Spencer Hudnut erklärte jedoch TV Line :

Kayce hatte in Yellowstone ein so perfektes Ende; seine Träume waren endlich wahr geworden. Als wir überlegten, wie wir das nächste Kapitel in Kayces Geschichte erzählen könnten, hatten wir das Gefühl, dass er aus dieser Idylle herausgerissen werden musste. Leider scheint das Schicksal Kayce immer wieder heimzusuchen, sodass ihm früher oder später ohnehin etwas Schlimmes zugestoßen wäre. Es ergab sich dann einfach so, dass es Monica treffen würde.

Das hört sich an, als wenn Monicas Ausstieg also schlicht eine erzählerische Entscheidung war, um dem ansonsten "zu glücklichen" Kayce einen neuen dramatischen Dreh zu verleihen.

Monicas Tod durfte zugleich nicht unter den Teppich gekehrt werden. Als Serie sollte Marshals ihren Verlust nutzen, um Kayce (der nun mit durchgehend schwarzem Cowboyhut unterwegs ist) vor neue Probleme zu stellen, die er in seiner eigenen Serie bewältigen muss:



Für mich ist es Monica, die Kayce in dieser ersten Episode leitet und versucht, ihm dabei zu helfen, seinen neuen Weg zu finden. Wenn man es genau betrachtet, ist Tate bei dieser Kundgebung, um seine Mutter zu ehren, und Kayce geht dorthin, um Tate zu beschützen. Ohne Monica wäre Kayce also niemals in dieser Situation gewesen und hätte diesen Weg vielleicht nie gefunden.

Wir wollten uns unbedingt respektvoll von ihr verabschieden. Außerdem wollte ich das Ende von Yellowstone nicht untergraben, denn was die beiden hatten, war ein wunderschönes Ende. Leider kam das wahre Leben dazwischen.

