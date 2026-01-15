Wichtiges Update für Amazons große Fantasy-Hoffnung: Jetzt steht der Hauptdarsteller für den Herr der Ringe-Ersatz fest

Amazon arbeitet fleißig an seiner nächsten großen Fantasy-Serie. Jetzt steht der Hauptdarsteller der God of War-Serie fest, die auf dem gleichnamigen Videospiel-Franchise basiert.

Vor vier Jahren wurde bekannt, dass Amazon Prime große Hoffnungen in eine Verfilmung des Videospiels God of War steckt. Langsam, aber sicher wird das Projekt greifbar. Nachdem in den vergangenen Monaten wichtige kreative Köpfe hinter der Kamera engagiert wurden, steht nun der Hauptdarsteller des Fantasy-Epos fest.

Wie Deadline berichtet, übernimmt Sons of Anarchy-Star Ryan Hurst den Part von Kratos, der im God of War-Universum kein Unbekannter ist. Tatsächlich gehörte Hurst dem Cast des Videospiels God of War Ragnarök an, in dem er Donnergott Thor zum Leben erweckte. Für die Live-Action-Adaption wechselt er die Rollen.

Herr der Ringe-Ersatz bei Amazon Prime: Ryan Hurst spielt Kratos in der God of War-Serie

Die ersten God of War-Spiele stellen uns Kratos als den Geist von Sparta vor. Er ist ein unerschrockener Krieger, der einen verheerenden Pakt mit Ares eingeht: Um eine Schlacht zu gewinnen, erhält er große Macht – für den Preis seiner Seele. Kratos tötet unwissentlich seine eigene Familie und begibt sich danach auf einen Rachefeldzug.

Dieser Kratos war extrem brutal und wütend, geplagt von Schuld und Reue. Später verwandelte sich sein Auftritt in den Spielen jedoch: Mit dem God of War von 2018 und dem bereits erwähnten God of War Ragnarök wurde die Geschichte nicht mehr in der griechischen, sondern in der nordischen Mythologie verankert.

Hier lernen wir eine Version von Kratos kennen, die sich mit den großen Fragen des Lebens beschäftigt und versucht, einen Weg zu finden, um aus dem ewigen Kreislauf der Gewalt auszubrechen. Denn Kratos ist jetzt selbst ein Vater und sorgt sich um seinen zehnjährigen Sohn – diesen Ansatz wählt auch die God of War-Serie.

Ronald D. Moore, der bereits legendäre Serien wie Battlestar Galactica und Outlander geschaffen hat, fungiert als Showrunner, Drehbuchautor und Produzent bei der Verfilmung. Inszeniert werden die ersten beiden Folgen von Frederick E.O. Toye, bekannt für Shogun und The Boys. Aktuell befindet sich das Projekt noch in Vorproduktion.

Wann startet die God of War-Serie bei Amazon Prime?

Die Dreharbeiten zur God of War-Serie sollen im März 2026 in Vancouver starten und sich bis April 2027 ziehen. Da es sich um eine aufwendige Fantasy-Serie handelt, ist davon auszugehen, dass die Postproduktion danach noch viele Monate in Anspruch nimmt. Somit könnte die Serie frühestens Ende 2027, wenn nicht sogar erst 2028 ihre Premiere bei Amazon Prime feiern. Dafür wurden direkt zwei Staffeln bestellt.

