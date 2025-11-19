Wicked 2 läuft in 3 (!) Versionen im Kino: Wir erklären euch, wie ihr das große Fantasy-Spektakel richtig schaut

Wer Wicked 2 im Kino schauen will, muss eine wichtige Entscheidung treffen: In welcher der drei Versionen möchtet ihr die Fantasy-Fortsetzung sehen?

Seit dem 19. November 2025 läuft Wicked: Teil 2 in den deutschen Kinos und setzt damit die Geschichte der Hexen Elphaba (Cynthia Erivo) und Glinda (Ariana Grande) im magischen Land Oz fort. Wer das epische Fantasy-Finale im Kino sehen möchte, muss sich dort zwischen drei verschiedenen Versionen entscheiden. Wir verschaffen euch einen Überblick über die Optionen.

Deutsch, Englisch und der Kompromiss: Alle 3 Versionen von Wicked 2 im Überblick

Als Musicaladaption, dessen Songs seit 23 Jahren auf den Theaterbühnen dieser Welt begeistern, muss Wicked 2 einem vielfältigen Publikum gerecht werden. So erscheint die Fantasy-Fortsetzung in mehreren Sprachversionen im Kino, in denen die bekannten Songs des Broadway-Stücks auf Englisch oder auf Deutsch genossen werden können.

Version 1: Englische Originalversion mit englischen Songs

Die englische Originalversion enthält natürlich nicht nur die Originaldialoge mit den Originalstimmen von den Stars um Cynthia Erivo und Ariana Grande, sondern beinhaltet ebenfalls die Songs des Musicals auf Englisch. Hier finden sich alle wieder, die vor allem mit der internationalen Originalversion des Bühnenmusicals vertraut sind – oder es werden möchten – und gleichzeitig Wert auf die originalen Namen und Titel der Figuren wie Boq (Ethan Slater), Madame Morrible (Michelle Yeoh) oder der Zauberschule Shiz legen.

Version 2: Deutsche Synchronisation mit deutsch synchronisierten Songs

Wer Wicked als Musical in Deutschland gesehen hat, ist womöglich eher mit den deutschen Versionen der bekannten Songs vertraut – und möchte diese auch im Film hören. Songs wie As Long As You're Mine oder For Good werden hier zu Solang ich dich hab und Wie ich bin, während diese von den deutschen Stimmen um Sabrina Weckerlin und Sophia Riedl gesungen werden.

Gleichzeitig haben einige Figuren und Orte in der deutschen Übersetzung andere Namen: So wird etwa Boq zu Moq, Madame Morrible wird zu Madame Akaber und Shiz wird zu Glizz. Texttafeln und Schriftzüge, die im Bild zu sehen sind, werden ebenfalls auf Deutsch übersetzt gezeigt.

Version 3: Deutsche Synchronisation mit englischen Originalsongs

Wer Filme lieber auf Deutsch schaut, aber nicht auf die englischen Orignalsongs verzichten möchte, hat die Option, diesen Kompromiss zu wählen. Doch aufgepasst: Hier werden in den Dialogen sowie im Bild ebenfalls die auf Deutsch übersetzten Namen und Titel bestimmter Figuren und Orte verwendet, während diese in den Songs dann im englischen Original bleiben.

