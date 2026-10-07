Wie dreht man einen Film in einem Wal? Für Whalefall musste Regisseur Brian Duffield alle Regeln brechen

Survival-Thriller auf engstem Raum gibt es viele. Der Magen eines Wals wurde bisher jedoch noch nie als tödliche Falle inszeniert. Genau dieser Herausforderung nahm sich Brian Duffield mit Whalefall an.

Wer ausgefallene High-Concept-Ideen mit Horror-Einschlag sucht, ist bei Brian Duffield genau an der richtigen Adresse. Mit No One Will Save You inszenierte er als Regisseur eine Alien-Invasion in einem abgelegenen Haus – und das fast komplett ohne Dialoge. Als Drehbuchautor schickte er Kristen Stewart in eine explodierende Unterwasserstation, ehe sich Underwater in einen lovecraftesken Monsterfilm verwandelte.

Den Tiefen des Ozeans ist er auch bei seiner neuesten Regiearbeit treu geblieben: In dem packenden Survival-Thriller Whalefall – nach dem gleichnamigen Roman von Daniel Kraus – begibt sich ein junger Mann (Austin Abrams) auf die Suche nach dem Leichnam seines Vaters (Josh Brolin) und wird von einem Wal verschluckt. Hier ist alles eng und eklig – und der Sauerstoffvorrat neigt sich mit rasender Geschwindigkeit dem Ende.

Doch wie dreht man einen Film, der zu großen Teilen im Inneren eines Wals spielt? Das habe ich Brian Duffield gefragt, als ich ihn vor wenigen Tagen anlässlich des Kinostarts von Wahlefall interviewt habe. Duffield spricht über die Herausforderungen der ungewöhnlichen Dreharbeiten und einen besonderen Moment aus Steven Spielbergs West Side Story, von dem er sich bei der Umsetzung einer Schlüsselszene inspirieren ließ.

Moviepilot: Nach No One Will Save You erzählst du direkt den nächsten Survival-Thriller auf engstem Raum. Wie bist du zu Whalefall gekommen?

Brian Duffield: Daniels Roman hat mich sehr tief berührt und im Grunde auch mein Leben verändert – und das nicht nur, weil ich die vergangenen drei Jahre damit beschäftigt war, ihn zu verfilmen. Daniel hat eine starke Vater-Sohn-Geschichte geschrieben und sie in eine gefährliche Umgebung verlegt, die aus wissenschaftlicher Perspektive tatsächlich ausgesprochen akkurat dargestellt wird. Darin sah ich als Regisseur eine Herausforderung: Wie kann ich dem in einem Film gerecht werden?

Wenn du sagst, dass dich das Buch so tief berührt hat – an welchen Teil denkst du da? Mir geht der Satz "Um Hilfe zu bitten, ist das Mutigste, was man tun kann" nicht mehr aus dem Kopf.

Ich glaube, ich war schon von der Grundidee ergriffen, also dem sogenannten Walsturz. Wenn ein Wal stirbt, entsteht aus seinem Kadaver ein ganzes Ökosystem, das über Generationen hinweg Leben im Ozean ermöglicht. Daniel hat diesen Gedanken auf den Verlust eines Menschen übertragen. Wenn wir jemanden verlieren, kann daraus neues Leben entstehen. Walsturz, dieser Begriff, war mir zuvor noch nie begegnet. Ich fand diese Idee unglaublich schön und mag die Parallelisierung: Was für Wale und ihre Umwelt gilt, kann auch für uns Menschen und unsere Beziehungen gelten.

Wie dreht man einen Film in einem Wal?

Es kostet sehr viel Kraft und Mühe! [lacht] Ich konnte bei der Umsetzung aber so viel von den vielen fantastischen Menschen um mich herum lernen, dass mich die Dreharbeiten irgendwann nicht mehr abgeschreckt haben. Nicht zuletzt konnten wir einige Dinge ausprobieren, die wir noch nie zuvor gemacht hatten. Meistens arbeitet man mit Produktionsdesignern an Kulissen und Gebäuden, vielleicht auch an einer Science-Fiction-Welt. Aber wie oft versucht man, ein lebendiges Wesen zu schaffen, in dem man sich bewegt? Das war definitiv ein ungewöhnlicher und spannender Prozess.

Wir haben recherchiert, wie das Innere eines Wals aussieht, und dann mit Ramsey [Avery], unserem Szenenbildner, und dem Team von Weta überlegt, wie wir das in ein Set übersetzen. Anschließend mussten wir mit [Kameramann] Aaron Morton herausfinden, wie wir das Ganze ausleuchten. Und mit Shauna Duggins, unserer Stuntkoordinatorin, haben wir dafür gesorgt, dass [Hauptdarsteller] Austin [Abrams] beim Dreh sicher war. Jeden Tag kamen neue Probleme hinzu, aber es waren gute Probleme, denn wir konnten an ihnen wachsen. Wir alle waren an einem Punkt in unserer Karriere, an dem wir uns in unbekannte Gewässer wagen wollten.

Kannst du mir das Wal-Set ein bisschen genauer beschreiben?

Wir haben die verschiedenen Magenabschnitte einzeln gebaut, ohne sie miteinander zu verbinden. Der Wal stand also nicht in Originalgröße im Studio. Die Kulissen waren eher relativ kleine, nachgiebige Konstruktionen, auf die wir ein paar kräftige, muskulöse Männer gelegt haben, um unterschiedliche Formen zu erzeugen. [lacht] Sobald die sich herumgewälzt haben, haben sich die Magenwände bewegt und verformt.

Die Konstruktionen waren zudem auf einem Gimbal, einer beweglichen Plattform, montiert. Da das Ganze einem wassergefüllten Beutel nachempfunden war, konnten wir es auf diese Weise hin und her bewegen. Zusätzlich hatten wir eine Variante als Rundum-Set, das sich um 360 Grad nutzen ließ. Wenn sich der Wal im Film dreht, wird Austin herumgeschleudert wie in einem Wäschetrockner. Das sah völlig verrückt aus. Unsere Studiobühne war wirklich einer der bizarrsten Orte, die man sich vorstellen kann.

Ich frage mich immer, was sich befreundete Regisseure oder Leute vom Studio gedacht haben, wenn sie zu Besuch kamen. Von außen betrachtet muss das Set wie das reinste Chaos gewirkt haben – schlicht wahnsinnig. Nur über die Monitore konnte man ungefähr erkennen, worauf wir damals abzielten. Ich bin sicher, dass bald erste Behind-the-Scenes-Aufnahmen veröffentlicht werden, die den ganzen Prozess im Detail beleuchten. Es fühlte sich an, als würde man direkt in einen Body-Horror-Film eintauchen, in dem alles um einen herum lebendig und glitschig ist. Das war wirklich surreal.

Wer hätte je gedacht, dass wir einen Cronenberg-Film von Disney bekommen?

Ja, genau! [Regisseurin] Emma Forrest, eine gute Freundin von mir, war gestern Abend hier und meinte: "Das ist, als hätte David Cronenberg einen sehr emotionalen Disney-Body-Horror-Film gedreht." Das fand ich eigentlich ziemlich treffend.

War Cronenberg tatsächlich eine Inspiration für dich oder bist du komplett bei den Bildern geblieben, die du beim Lesen des Buchs hattest?

Es war ehrlich gesagt ziemlich schwierig, Vergleichspunkte für diesen Film zu finden, vor allem visuell. Die Liste an Walfilmen ist kurz. Vieles von dem, was man jetzt bei uns auf der Leinwand sieht, ergab sich aus den ungewöhnlichen Drehbedingungen. Wir haben uns eher gefragt: "Was passiert, wenn wir die Kamera hier positionieren? Und was passiert, wenn wir dieses Objektiv verwenden?" Wir haben den Film quasi rückwärts vom Set aus gedacht und uns von dieser fantastischen Kulisse inspirieren lassen.

Erst gestern habe ich mit Josh Brolin darüber gesprochen. Mir ging es nie daraum, andere Filme als Referenz heranzuziehen. Stattdessen waren oft unsere Familien das Thema. Josh ist ein Vater und ein Sohn, Austin ist ein Sohn, ich bin ebenfalls ein Vater und ein Sohn. Da konnten wir sehr viel von unseren eigenen Erfahrungen ableiten. Bei den Proben wollte ich nicht, dass jemand eine Szene wie Paul Newman spielt. Vielmehr interessierte mich, was man von seiner persönlichen Reise mitbringen kann und mag. Dadurch wurde Whalefall zu meiner emotionalsten und intimsten Filmerfahrung als Regisseur, die ich bisher erlebt habe. Das ist deutlich wertvoller, als sich die Arbeit anderer anzuschauen und sie zu kopieren.

Es gibt zwei Bilder im Film, die mich total begeistert haben. Das erste entsteht im Inneren des Wals, wenn die schleimige Magenwand plötzlich wie ein Blick in den Sternenhimmel wirkt. Wie bist du darauf gekommen?

Die Textstelle, die dieser Szene zugrunde liegt, ist gewissermaßen der zentrale Satz des Buches. Menschen lassen sich diese Zeile sogar tätowieren. Sie ist so etwas wie das Leitmotiv des Films. Also wollten wir dafür ein passendes Bild finden, um diesem Satz gerecht zu werden. Das war gar nicht so einfach, wenn man sich im Magen eines Wals befindet und dort etwas Schönes entdecken möchte. Ich habe viel mit Guillaume Rocheron zusammengearbeitet, unserem fantastischen Effektspezialisten. Gemeinsam haben wir versucht, ein Bild zu entwickeln, das zur visuellen Sprache unseres Films passt und gleichzeitig ein wenig in eine fremdartige, halluzinatorische Landschaft übergeht – in eine Welt, in der sich Austins Figur plötzlich wiederfindet.

Vielleicht ist das tatsächlich sogar die einzige Stelle im Film, bei der ich mich von einer Einstellung aus einem anderen Film inspirieren ließ – und zwar von Steven Spielbergs West Side Story. Darin gibt es eine atemberaubende Einstellung, in der sich Lichter in einer Pfütze spiegeln und dadurch wie Sterne aussehen. Ich fand es unheimlich stark, wie etwas so Schmutziges und Alltägliches plötzlich so wunderschön sein kann. Das war unser Ausgangspunkt. Daraufhin haben wir uns gefragt: "Wie schaffen wir es, dass der Magen in solch einer Schönheit erstrahlt? Wie können wir ihn so inszenieren, dass dieser Moment seine volle emotionale Wirkung entfaltet?"

Das ist wirklich ein sehr schöner Bezug. Das zweite Bild, über das ich mit dir reden will, ist die Szene, in der die Orcas angreifen. Wie kam die Entscheidung zustande, den Wal auf einmal weiß-silbrig leuchten zu lassen?

Wir hatten zu diesem Zeitpunkt bereits die Kampfszene zwischen dem Kalmar und dem Wal gedreht und wollten nicht nochmal das Gleiche machen. Unser Protagonist ist in diesem Augenblick körperlich schwer gezeichnet und hat vermutlich auch Hirnschäden davongetragen. Zudem befinden wir uns so tief im Ozean, dass es dort weder Licht noch Farben gibt. Je tiefer man hinabtaucht, desto mehr verschwinden die Farben. Wir mussten also kreativ werden, um nicht einfach nur einen Kampf zu inszenieren, bei dem man nichts sieht, weil alles dunkel ist. Das finde ich selbst furchtbar, wenn man in einem anderen Film nicht erkennen kann, was eigentlich passiert.

Die Szene sollte sich vom Rest des Films unterscheiden. Im Grunde erleben wir, was sich Austins Figur vorstellt, während sein verletztes Gehirn versucht, die nervenaufreibenden Ereignisse zu verarbeiten. Guillaume und ich waren sehr von einem Bildband mit Schwarz-Weiß-Fotografien von Walen fasziniert. Wir überlegten, ob wir die gesamte Szene wie diese Schwarz-Weiß-Fotografie gestalten könnten. Aber dann stellte sich natürlich die Frage, woher das Licht für diese Bilder kommen sollte. Guillaume hatte schließlich die Idee: "Was wäre, wenn der Wal die Lichtquelle wäre?" Er könnte das Licht selbst ausstrahlen, es durch das Wasser tragen und dadurch die Orcas beleuchten.

Damit das Publikum versteht, was vor sich geht, haben wir bewusst die visuellen Regeln unseres Films gebrochen. Dadurch werden die Emotionen verstärkt und wir können noch besser nachvollziehen, was Austins Figur gerade durchmacht. Ich wollte eine große, spektakuläre Szene, in der es nicht nur darum geht, dass ein Tier ein anderes umbringen will. Es sollte sich auf keinen Fall wie ein Snuff-Film anfühlen. Der emotionale Anker war ganz wichtig, auch in Abgrenzung zum sehr realistischen Kampf zwischen dem Kalmar und dem Wal. Hier brauchten wir etwas richtig Kathartisches.

Eine letzte Sache, über die ich oft nachdenke: Im Drehbuch zu No One Will Save You gibt es eine Seite, auf der ohne Leerzeichen unzählige Male derselbe Satz steht: "She can't move." Hast du bei Wahlefall auch so mit der Form gespielt?

Oh ja, wir hatten jede Menge solcher bescheuerten Seiten! [lacht] Ich werde sie vielleicht irgendwann veröffentlichen und dann dafür gerügt werden, was das denn soll. Daniel und ich haben großen Spaß daran, mit solchen formalen Dingen zu experimentieren – er in seinen Romanen und wir jetzt gemeinsam in unseren Drehbüchern. Ich erinnere mich an eine Seite, auf der ausschließlich verschiedene Walgeräusche standen. Das war Teil der Orca-Szene, über die wir gerade gesprochen haben.

Mehr fällt mir gerade leider nicht ein. Wir stellen die Formatierung aber gerne auf den Kopf, gerade wenn uns beim Schreiben langweilig wird. Dann versuchen wir, uns irgendwie selbst zu unterhalten. Hoffentlich gelingt es uns damit auch, den Rhythmus und die Emotionen zu vermitteln, die wir beim Lesen auslösen wollen.

Whalefall läuft seit dem 15. Oktober 2026 in den deutschen Kinos.