Wie ein neuer Herr der Ringe-Film: Amazon plant epischen Startschuss für die Fantasy-Serie

Amazons Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht will offenbar einen Fantasy-Serien-Auftakt mit Film-Dimensionen abliefern, der auch die Kino-Fans der Trilogie abholt.

Viele Der Herr der Ringe-Filmfans fragen sich, ob Amazons große Serie Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht an die heißgeliebte Fantasy-Trilogie heranreichen wird. Tatsächlich tut sich ein spannendes Bild vor uns auf, wenn wir alle bereits bekannten Informationen zu den ersten Folgen zusammentragen, denn:

Der Beginn der Herr der Ringe-Serie Die Ringe der Macht hat eine epische Laufzeit

Die ersten zwei Folgen sollen sich als langer filmischer Auftakt vom Rest abgrenzen

Der Episodentitel von Folge 1 setzt ein klares (düsteres) Zeichen

Lang wie ein Herr der Ringe-Film: Amazons erste zwei Fantasy-Folgen sollen fast 3 Stunden gehen

Durchgesickert ist mittlerweile, dass zum Serienstart mindestens die ersten zwei Episoden auf einmal veröffentlicht werden, bevor der Rest der insgesamt 8 Folgen der 1. Staffel dann im Wochentakt folgt. Die ersten zwei Folgen sollen laut Gerüchten von Rings of Power News und Fellowship of Fans zusammen einen fast 3-stündigen Einstieg bilden. Das entspricht in etwa der Laufzeit eines Herr der Ringe-Films von Peter Jackson.

© Amazon Herr der Ringe-Serie: Owain Arthur als Durin IV

Da die Serienschöpfer Patrick McKay und John D. Payne laut Vanity Fair Amazon zu Beginn "50 Stunden Fernsehen" gepitcht haben und wir wissen, dass die Serie Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht auf 5 Staffeln angelegt ist, können wir für eine grobe Rechnung von einer mindestens 1-stündigen Laufzeit pro Folge ausgehen. Selbst wenn die 3 Stunden sich am Ende also nicht bestätigen, sollte ein 2-Stunden Auftakt mindestens drin sein. Was immer noch Filmlänge hätte.



Wie ein (Vor-)Film? Amazons Herr der Ringe-Serie hat einen epischen Anfang

Dass Jurassic World 2-Regisseur J.A. Bayona für Amazon die ersten zwei Herr der Ringe-Serienfolgen inszeniert hat, ist schon länger bekannt. Doch steckt hinter seiner langen Doppelfolge offenbar mehr als nur ein "Anfüttern" der Fantasy-Fans.

Im Teaser Trailer stecken schon Fantasy-Einblicke in die ersten Herr der Ringe-Episoden

Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht - S01 Teaser Trailer (Deutsch) HD

Zunächst gab es widerstreitende Angaben zur Handlungszeit, die Amazons Herr der Ringe-Serie sowohl im Ersten Zeitalter als auch im Zweiten Zeitalter von Mittelerde ansiedelten. Nun ist klar, dass die Fantasy-Serie sich ein paar zeitliche Mittelerde-Freiheiten herausnimmt, um bekannte Figuren im Zweiten Zeitalter als Haupthandlungszeit zu versammeln.

Doch das erklärt noch nicht das viel früher einzuordnende erste Bild aus der Heimat der Elben westlich von Mittelerde. Was diesen Einblick jedoch stimmig machen könnte, ist dass sich darin in den ersten zwei Folgen ein langer Prolog ankündigt. Also eine Erzählung der wichtigsten vergangenen Ereignisse Mittelerdes, bevor es richtig mit allen Figuren der Serie losgeht. Hinweise darauf finden sich zum Beispiel wie folgt:

© Amazon Galadriel galoppiert im Herr der Ringe-Trailer voraus

Amazons Herr der Ringe: Der 1. Episodentitel gibt ein düsteres Fantasy-Versprechen

Wer immer noch nicht davon überzeugt ist, dass die ersten zwei Herr der Ringe-Serienfolgen sich zeitlich vom Rest unterscheiden, sollte außerdem einen Blick auf den von Vanity Fair bereits enthüllten Titel der 1. Folge werfen: Shadow of the Past (Schatten der Vergangenheit).

© Amazon Galadriel trifft im Herr der Ringe-Trailer einen Troll

Regisseur J.A. Bayona zog hier die Parallele zum Spanischen Bürgerkrieg, nach dem das Land lange brauchte, um sich vom vergangenen Schrecken zu erholen, und schlug den Bogen zu Herr der Ringe-Autor J.R.R. Tolkien:

Ich denke, es geht vor allem um die Nachwirkungen des Krieges. Intuition ist dabei eine Idee, die sich sehr Tolkien-treu anfühlt: Galadriel hat eine Intuition, dass längst nicht alles repariert ist und noch immer etwas im Schatten wartet.

Der vergangene Krieg, von dem er spricht (und den er in den ersten zwei Folgen vielleicht sogar selbst inszeniert hat), dürfte in Amazons Fantasy-Serie der Kampf gegen Bösewicht Morgoth (aka Melkor) sein, der mit Galadriels Bruder schon im Herr der Ringe-Trailer angedeutet wurde. Die Ahnung eines neu erstarkenden Bösen, das die Elbin spürt, klingt wiederum nach einem weiteren Verweis auf den Aufstieg Saurons, der die Serie maßgeblich mitbestimmen wird.

Am 2. September 2022 startet Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht bei Amazon Prime Video.



Amazons Herr der Ringe-Serie: Wird das ein Fantasy-Highlight oder eine Enttäuschung?

In Amazons Serie Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht wird schon bald eine Geschichte erzählt, die Tausende von Jahren vor den Ereignissen der Filme spielt. Doch was genau erwartet uns darin?

Wir sprechen im Moviepilot-Podcast Streamgestöber darüber, was wir bereits zur Herr der Ringe-Serie wissen, was uns daran begeistert und was uns vielleicht auch ein bisschen abschreckt.

Haltet ihr einen großen Fantasy-"Film"-Auftakt für die Herr der Ringe-Serie für eine gute Idee?