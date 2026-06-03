Wie ein Tarantino-Film mit Mark Wahlberg: Im rasanten Trailer jagen FBI und die Mafia (!) zusammen Rassisten

Selten sah ein Trailer so sehr nach Tarantino aus: In By Any Means jagen das FBI und ein Mafia-Killer gemeinsam Rassisten. Tatsächlich fußt der Action-Krimi aber auf einer angeblich wahren Geschichte.

Hitler wird von Maschinengewehren hingerichtet, die Manson-Bande per Flammenwerfer massakriert: Quentin Tarantino teilt den Unmenschen der Geschichte in seinen Filmen gerne ein gerechtes und blutiges Schicksal zu. Er könnte auch By Any Means gedreht haben. Denn wie der erste Trailer zeigt, verbünden sich hier FBI und Mafia gegen einen Haufen von Rassisten.

Schaut euch hier den englischen Trailer zu By Any Means an:

By Any Means - Trailer (English) HD

Action-Thriller im Tarantino-Stil: By Any Means hat eine angeblich wahre Grundlage

Der US-Bundesstaat Mississippi ist in den 60er Jahre ein Nährboden des Rassismus. Als drei junge Bürgerrechtler verschwinden, soll ein junger FBI-Agent (Yahya Abdul-Mateen II) den Fall aufklären. Da Fortschritt bei herkömmlichen Methoden nicht zu erwarten ist, wird ihm kurzerhand der FBI-Informant und Mafia-Killer Greg Scarpa (Mark Wahlberg) zur Seite gestellt.

Gemeinsam gehen sie der Spur der drei Männer nach – und ziehen dabei, dem Trailer nach zu urteilen, eine blutige Schneise durch den rassistisch geprägten Bundesstaat.

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Tatsächlich basiert die tarantinoeske Geschichte allerdings auf echten Aussagen, die von dem real existierenden Mafioso Scarpa und später auch seiner Freundin Linda Schiro getroffen wurden – so berichtet es unter anderem NBC .

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Demzufolge will Scarpa die Leichen der Bürgerrechtler James Chaney, Michael Schwerner and Andrew Goodman aufgespürt haben, indem er unter anderem ein Ku-Klux-Klan verhörte. Dabei handelte er laut eigener Aussage im Auftrag des FBI. Von der Bundesbehörde wurde diese Behauptung nie bestätigt.

Ob der Mafia-Killer Scarpa die Wahrheit sagte, sei dahingestellt – in jedem Fall liefert die Geschichte die Grundlage zu einem packenden Action-Krimi, wie der By Any Means-Trailer verspricht. Die Aufklärung des Verschwindens von Chaney, Schwerner und Goodman war bereits zuvor Kern der Handlung des berühmten Dramas Mississippi Burning - Die Wurzel des Hasses.

Wann kommt By Any Means ins Kino?

By Any Means soll am 4. September 2026 in den USA erscheinen, ein deutsches Startdatum gibt es noch nicht. Es ist aber gut möglich, dass der Film zeitnah auch bei uns in die Kinos kommt.