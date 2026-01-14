Wie Fluch der Karibik für Erwachsene: Erster Trailer zum knallharten Action-Abenteuer The Bluff auf Amazon Prime

Piraten-Fans dürfen sich freuen: Amazons knallharter Fluch der Karibik-Ersatz The Bluff hat jetzt einen ersten Trailer, in der sich Freibeuter:innen sehr blutige Duelle liefern.

Ist es Zeit für eine neue Piraten-Phase? Neun Jahre nach Pirates of the Caribbean 5: Salazars Rache könnte es endlich so weit sein, wie der erste Trailer zum Amazon-Abenteuer The Bluff beweist. Dort muss eine Ex-Piraten ihre Familie vor ihrer ehemaligen Crew retten – und zwar mit blutigsten Mitteln.

Schaut hier den ersten Trailer zu The Bluff:

The Bluff - Trailer (Deutsch) HD

The Boys-Star Karl Urban schlüpft in Jack Sparrows Piratenstiefel

Vor Piraten ist niemand sicher. Das muss auch Ercell Bodden (Priyanka Chopra Jonas) feststellen, als ihre ehemalige Crew plötzlich ihr kleines Insel-Idyll heimsucht. Bevor sie eine Familie gründete, war sie nämlich selbst Freibeuterin und verbreitete als Bloody Mary Angst und Schrecken.

Ihr Kamerad und Ex-Geliebter Captain Connor (Karl Urban) ist also nicht besonders gut auf sie zu sprechen – unter anderem, weil sie sich mit dem Großteil eines Schatzes aus dem Staub gemacht hat. Von Connor, der ein bisschen so wirkt wie die brutale Version von Jack Sparrow (Johnny Depp), ist also keine Gnade zu erwarten. Auch nicht gegenüber Boddens Kindern. Ein Grund mehr für die Ex-Korsarin, zu allen verfügbaren Waffen zu greifen.

Erst kürzlich gab es zu The Bluff erste Bilder zu bestaunen, jetzt können Piraten-Fans Jonas und Urban in Bewegung erleben. Und auch wenn sich der Amazon-Kracher und Fluch der Karibik ein Setting teilen – ein Familienfilm ist von The Bluff definitiv nicht zu erwarten.

Wann kommt der Fluch der Karibik-Ersatz The Bluff zu Amazon Prime Video?

The Bluff soll am 25. Februar 2025 zu Amazon Prime Video kommen. Regie führte Frank E. Flowers (Bob Marley: One Love). Neben Priyanka Chopra Jonas und Karl Urban ist unter anderem Temuera Morrison (Star Wars: Das Buch von Boba Fett) vor der Kamera zu sehen.

