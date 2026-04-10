"Wie hat er das gemacht?": Tom Holland hat Nolans Die Odyssee schon gesehen und kann vor allem eine Sache nicht fassen

Für Tom Holland ist 2026 ein großes Jahr, da er nicht nur erneut als Spider-Man, sondern auch in Christopher Nolans neuem Epos Die Odyssee zu sehen sein wird. Diesen hat er bereits gesehen und konnte seinen Augen kaum trauen.

Seit mittlerweile 10 Jahren schwingt sich Tom Hollands Spider-Man nicht nur in seinen Solo-Filmen, sondern auch als Teil der Avengers über die Kinoleinwand. Im Juli startet mit Spider-Man: Brand New Day bereits sein viertes Solo-Abenteuer. Doch nicht nur das: Im selben Monat startet auch Christopher Nolans heiß erwartetes Epos Die Odyssee, in dem Holland als der Sohn von Odysseus zu sehen sein wird. Holland hat den Film bereits gesehen und schwärmte in einem Interview über die praktischen Effekte.

Nolans Odyssee wurde größtenteils mit praktischen Effekten gedreht

Christopher Nolan hat sich durch seine vergangenen Filme einen Ruf für seine außerordentliche Arbeit mit praktischen Effekten erarbeiten können. Holland, dessen Spider-Man-Filme zu einem großen Teil vor Greenscreens und LED-Wänden entstehen, konnte sowohl am Set, als auch nach der Sichtung des Films seinen Augen kaum trauen.

Wie Comic Book Movie berichtet, hat er in einem Interview mit GQ von den Effekten geschwärmt:

Und es gab bestimmte Szenen im Film, bei denen ich mir beim Anschauen dachte: 'Wie um alles in der Welt hat er das gemacht? Das muss doch CGI sein.' Und nachdem der Film zu Ende war, fragte ich ihn: 'Das war doch definitiv CGI, oder?' Und er meinte: 'Nein, nein, nein, das sind alles Effekte, die direkt vor der Kamera entstanden sind. Sehr gut geplant, sehr gut vorbereitet.'

Doch nicht nur für Holland, sondern auch für seine Frau Zendaya ist 2026 ein gewaltiges Filmjahr, weswegen sie jetzt eine Pause angekündigt hat.

Wann startet Die Odyssee in den deutschen Kinos?

Nolan-Fans müssen nicht mehr lange warten, denn bereits am 16. Juli startet Die Odyssee hierzulande in den Kinos. Hollands neues Spider-Man-Abenteuer folgt zwei Wochen später am 30. Juli.

Nolans neues Blockbuster-Epos wird Homers Heimreise von König Odysseus nach Ithaka nach dem Trojanischen Krieg schildern. Diese Odyssee ist mit vielen Abenteuern und Hindernissen verbunden.

