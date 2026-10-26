Wie heißt der Vorgänger von Der perfekte Urlaub? Teil 1 streamt sogar bei Netflix

Aktuell sorgt Der perfekte Urlaub für klingelnde Kinokassen. Für alle, die auf den Geschmack gekommen sind, haben wir gute Neuigkeiten: Es gibt einen Teil eins.

Der perfekte Urlaub legt gerade den bisher erfolgreichsten deutschen Kinostart des Jahres hin und lässt den vorherigen Spitzenreiter weit hinter sich. Kein Wunder, haben wir es doch mit dem Who-is-who der deutschsprachigen Komödien- und Kinowelt zu tun. Genau dieses Ensemble hat uns auch schon Das perfekte Geheimnis beschert, das ihr bei Netflix streamen könnt.

Der perfekte Urlaub hat einen Vorgänger und der heißt Das perfekte Geheimnis

Bei den allermeisten Sequels macht es die Zahl im Titel des Films deutlich, dass wir es mit einer Fortsetzung zu tun haben. So wissen wir auch unmissverständlich, dass es einen Vorgänger gibt. Bei Der perfekte Urlaub ist das natürlich nicht gegeben, aber auch das ist eine Fortsetzung.

Die kann man zwar auch gut ohne viele Vorkenntnisse schauen, es lohnt sich aber eigentlich immer, den ersten Teil zu kennen. Wenn ihr jetzt gerade aus dem Kino kommt und euch ein bisschen gewundert habt, weil ihr Teil eins gar nicht kennt, keine Sorge: Den Vorgänger könnt ihr momentan unter dem Namen Das perfekte Geheimnis bei Netflix schauen.

Auch hier treffen schon Elyas M'Barek und die Fack ju Göhte-Macher auf Wotan Wilke Möhring, Jella Haase, Karoline Herfurth, Florian David Fitz, Frederick Lau und Jessica Schwarz. Es handelt sich dabei allerdings auch schon nicht um ein Original, sondern ein Remake.

Insgesamt existieren mittlerweile sogar schon über 30 (!) Versionen des Stoffes, weil er so erfolgreich ist. Die Geschichte hat zum Beispiel mit dem italienischen Film Perfect Strangers (2016), der spanischen Fassung Perfect Strangers (2017) und dem mexikanischen Remake Perfekte Fremde (2018) schon haufenweise internationale Versionen.

Darum geht's: Eine Gruppe von Freund:innen trifft sich zum gemeinsamen Abendessen. Weil sich eigentlich alle sehr gut kennen und Transparenz super finden, fassen sie einen Beschluss: Alle Telefone sollen offen auf dem Tisch liegen, und alle Gespräche sollen so geführt werden, dass alle mithören können. Alle Nachrichten müssen laut vorgelesen werden.

Das endet natürlich im absoluten Chaos und sorgt für jede Menge Gelächter sowie diverse kleinere und größere Streitigkeiten. Fest steht am Ende: Die meisten Menschen kennen wir wohl doch nicht so gut, wie wir eigentlich dachten. Der perfekte Urlaub setzt das Ganze mit derselben Truppe fort und läuft seit dem 22. Oktober im Kino.