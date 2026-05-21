Wie in einem seiner Sci-Fi-Filme: Steven Spielberg will im Namen der Menschheit mit Aliens kommunizieren

Barack Obama kann sich schon mal warm anziehen. Steven Spielberg glaubt nämlich ebenfalls, ideal geeignet dafür zu sein, mit Außerirdischen in Kontakt zu treten.

Steven Spielberg setzt sich in seinen Filmen immer wieder mit der Frage auseinander, wie es wäre, wenn irgendwo da draußen tatsächlich Aliens existieren. Ganz aktuell in seinem neuesten Sci-Fi-Werk Disclosure Day.

In der Realität drängt sich die Frage danach auf, wer als Botschafter für die Erde mit den Außerirdischen sprechen sollte. Ist es Barack Obama, der sich kürzlich erst für den Job angeboten hat? Nein, Steven Spielberg glaubt, er wäre ideal dafür geeignet.

Steven Spielberg will den Sci-Fi-Job übernehmen, für uns alle mit Außerirdischen zu sprechen

Die Frage wird vom Talkshow-Host Stephen Colbert zwar nur im Scherz gestellt, sie ist aber natürlich auch in echt wirklich spannend und interessant. Wen lässt man denn im Idealfall mit Aliens kommunizieren? Wissenschaftler:innen oder Menschen, die möglichst gut die Gesamtheit der Erdenbewohner:innen repräsentieren können? Was müssten diese Personen mitbringen?

Barack Obama hat in der Late Show mit Stephen Colbert kürzlich erklärt, er könnte "ein guter Botschafter für den Planeten" sein. Er habe einen diversen Background, etwas Erfahrung mit der Führung eines Staates und mit Diplomatie. Außerdem sei er auch einfach freundlich.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Mehr Star-Geschichten von uns: Abonniere Moviepilot bei Google , wo wir täglich über 3 Millionen Fans mit Nachrichten, Empfehlungen und Hot Takes versorgen.

Steven Spielbergs Sci-Fi-Filmographie habe ihn perfekt auf den Job vorbereitet

Aber Steven Spielberg glaubt, er sei viel besser als Repräsentant geeignet. Er sollte es sein. Immerhin habe er sich quasi sein ganzes Leben mit fast nichts anderem beschäftigt, indem er unzählige Sci-Fi-Filme gedreht hat.

Ich liebe Barack. Wir sind Freunde. Ich liebe ihn, ich liebe seine Familie, aber er hatte seine acht Jahre, weißt du?

Die Sache ist die, ich habe Unheimliche Begegnung der dritten Art gemacht. Mein erster Alien-Film, da war ich 17 Jahre alt, hieß Firelight, ein 8mm-Film. Ich habe E.T. - Der Außerirdische gemacht und Men in Black co-produziert und Krieg der Welten.

Daraufhin wirft Stephen Colbert ein, Steven Spielberg würde jetzt einfach nur noch angeben. Aber der Regisseur widerspricht und erklärt lachend weiter:

Der Punkt, den ich versuche zu machen, ist der: Ich habe all diese Filme gedreht, mit denen ich eine Art Botschafter-Rolle spiele. Sie haben sich mir noch nie offenbart. Wieso ist das so? Es ist so unfair!

Stephen Colbert entgegnet daraufhin, dass es daran liegen könnte, dass die Aliens Angst hätten, Steven Spielberg würde Aufnahmen von ihnen vielleicht für einen seiner Filme nutzen. Aber der Regisseur gibt nur nochmal ganz offiziell zu bedenken, dass er für den Job auf jeden Fall zu haben wäre.

Steven Spielbergs neuer Alien-Film Disclosure Day startet am 12. Juni 2026 in den deutschen Kinos.