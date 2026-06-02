Wie Iron Man bei Marvel: Neues Bild zu Man of Tomorrow zeigt Superman-Schurke Lex Luthor gefährlich wie nie

James Gunn hat ein neues Bild von den Dreharbeiten zu Man of Tomorrow geteilt, auf dem Superman-Bösewicht Lex Luthor in einem Kampfanzug steckt, der direkt aus den Comics stammen könnte.

Seit April laufen die Dreharbeiten zu Man of Tomorrow. Die Geschichte des neuen DC-Films baut auf dem im vergangenen Jahr erschienenen Superman auf, auch wenn sich Regisseur James Gunn gegen den Begriff einer Fortsetzung wehrt. Laut Gunn handelt es sich bei Man of Tomorrow vielmehr um ein Team-up, das sich in gleichen Teilen mit dem Mann aus Stahl und seinem Erzfeind Lex Luthor widmet.

In Man of Tomorrow wird Lex Luthor zum Iron Man: So sieht der Kampfanzug im neuen DC-Blockbuster aus

Bereits das erste Set-Bild zu Man of Tomorrow wartete mit einem Teaser zur Rückkehr des Schurken auf. Nun gibt es einen weiteren Schnappschuss, der uns hinter die Kulissen führt und einen ersten Blick auf Nicholas Hoult gewährt. Von Hoult ist allerdings gar nicht so viel zu erkennen, denn der steckt in einem wuchtigen Kampfanzug.

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Der Warsuit, oder auch Power Suit genannt, dürfte DC-Fans vertraut vorkommen. Bereits in den Comics trägt Luthor verschiedene Versionen der gepanzerten Rüstung mit ihrem unverkennbaren Design in Lila und Grün. Ein bisschen Iron Man, ein bisschen Buzz Lightyear: Gunn setzt erneut auf comicakkurate Spielzeugästhetik.

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Luthors Kampfanzug tauchte erstmals auf dem Cover von Action Comics Nr. 544 aus dem Jahr 1983 auf. Die Ausgabe beinhaltet neben dem ersten Einsatz des mächtigen Gefährts einen Auftritt von Bösewicht Brainiac, der ebenfalls in Man of Tomorrow in Erscheinung treten wird. Und das gespielt von Lars Eidinger.

Ausgehend von Gunns Umschreibungen des Films entpuppt sich Braniac als dermaßen gefährlicher Gegenspieler, dass Superman und Lex Luthor gezwungen sind, sich im Kampf gegen den Superschurken zusammenzuschließen. Das verspricht eine spannende Dynamik, die wir noch nie in einem DC-Blockbuster gesehen haben.

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Wann startet Man of Tomorrow im Kino?

Etwas mehr als ein Jahr müssen wir uns noch gedulden: Man of Tomorrow kommt ab 8. Juli 2027 in die deutschen Kinos. Der gesamte Hauptcast aus Superman kehrt zurück. Neu gecastet wurde neben Lars Eidinger die aus Andor bekannte Adria Arjona in der Rolle von Maxima. Aaron Pierre spielt zudem den Green Lantern John Stewart.