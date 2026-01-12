"Wie könnt ihr es wagen?": Kit Harington war wütend auf Game of Thrones-Fans, die Staffel 8 neu drehen lassen wollten

Die abschließende 8. Staffel der Fantasy-Hitserie Game of Thrones ließ viele Fans einen Neudreh des Finales fordern. GoT-Star Kit Harington machte das richtig wütend.

Mit dem baldigen Serienstart von Knight of the Seven Kingdoms und der Rückkehr der 3. Staffel House of the Dragon im Sommer ist George R.R. Martins Fantasy-Reich Westeros auch sieben Jahre nach dem Game of Thrones-Finale mit Staffel 8 weiter ein fester Bestandteil der Streaming-Landschaft. Stimmen, die das kontrovers aufgenommene Ende der Mutterserie neu drehen wollen, regen Jon Snow-Darsteller Kit Harington auch heute noch auf.



Kit Harington verurteilt die Petition zum Neudreh des Game of Thrones-Finales

63 Folgen lang war Kit Harington als Stark-Ziehsohn Teil von Game of Thrones. Zwischen Staffel 1 und Staffel 8 machte die Fantasy-Serie ihn weltberühmt. Auch wenn die Pläne zur Fortsetzung einer Jon Snow-Serie aktuell wieder vom Tisch sind, wird die Rolle wohl weiterhin seine berühmteste bleiben.

Im Zuge der Bewerbung der neuen Staffel Industry, wo Kit Harington aktuell mitspielt, sprach die New York Times (via Variety ) mit dem englischen Schauspieler noch einmal über Game of Thrones – und darüber, was ihn an den Fanreaktionen zum Finale vor allem aufregt: die Petition mit 1.8 Millionen Unterschriften, Staffel 8 von GoT von "kompetenten Drehbuchautoren" neu auflegen zu lassen.

Das hat mich wirklich wütend gemacht. Wie könnt ihr es wagen? Entschuldigung, aber genau so empfinde ich das. Ich glaube, das war ein Grad an Idiotie, wie er nur durch soziale Medien entstehen kann.

Kit Harington stellt sich weiter hinter Game of Thrones-Schöpfer David Benioff und D.B. Weiss und hält an seiner Verteidigung von Staffel 8 fest, in die seitens der Kreativen viele Arbeit und Mühen geflossen sind. Die Welle an Negativität hatte er damals nicht erwartet. Ernsthaft in Betracht gezogen wurde die Idee eines Neudrehs des Finales laut HBO-Chef Casey Bloys nie.



Podcast für Game of Thrones-Fans: Ist Staffel 8 wirklich so schlecht?

Das Finale von Game of Thrones war umstritten, die Showrunner gerieten ins Kreuzfeuer von Kritikern und Fans. In dieser Folge von Streamgestöber hielten wir ein Jahr nach dem Ende Rückschau auf das Ende der größten Serie der letzten Jahre gehalten.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wir nehmen die 8. Staffel nochmal unter die Lupe. Ändert sich der Blick auf die damaligen Kritikpunkte mit etwas Abstand? Fallen bestimmte Probleme noch stärker auf, während andere keine Rolle mehr spielen? Das und mehr besprechen sie im Rückblick auf das Ende von Game of Thrones.