"Wie konnte ich mir das nur entgehen lassen?": John Wayne lehnte ikonische Rolle ab und bereute es bis ans Ende seiner Tage

John Wayne ist mit Western-Filmen zur Schauspiel-Legende geworden. Einen legendären Thriller hat er jedoch abgelehnt und bereute es bis zum Schluss.

Der Schauspieler John Wayne war für seine Auftritte in Filmen wie Der schwarze Falke oder Rio Bravo in den 1950er Jahren bekannt und galt lange als der erfolgreichste Schauspieler des Western-Genres. In den 1960ern tauchte jedoch mit Clint Eastwood ein weiterer Darsteller auf der Leinwand auf, der ihm große Konkurrenz machte.

John Wayne verlor Dirty Harry ausgerechnet an seinen großen Rivalen Clint Eastwood

Clint Eastwood war durch die Serie Tausend Meilen Staub bekannt geworden und spielte in Sergio Leone's berühmter Italowestern-Trilogie mit, bestehend aus Für eine Handvoll Dollar, Für ein paar Dollar mehr und Zwei glorreiche Halunken. John Wayne, der Eastwood zu einem späteren Zeitpunkt für seinen Film Ein Fremder ohne Namen massiv kritisieren sollte, sprach zunächst positiv über die Arbeit seines Schauspielkollegen.

Wie die Seite Far out berichtet, änderte sich dies, als Client Eastwood in Don Siegel's Film Dirty Harry die Rolle des Harry Callahan übernahm. Wie sich herausstellte, war dieselbe Rolle zunächst John Wayne angeboten worden. Der reagierte jedoch beleidigt, da die Rolle zuvor bereits Frank Sinatra angeboten worden und ebenso abgelehnt worden war.

John Wayne wollte nicht die zweite Wahl sein, weshalb er wiederum selber ablehnte. Ferner sollen alternative Filmprojekte, die ihn zu diesem Zeitpunkt mehr interessiert hätten, ebenfalls eine Rolle gespielt haben.

Eine Entscheidung, die er nach eigenen Angaben angesichts des späteren Erfolgs der Dirty Harry-Filmreihe offen bereute:

“Wie konnte ich mir das nur entgehen lassen?”

John Wayne soll seine Entscheidung hinsichtlich Don Siegels Angebot noch viele weitere Jahre seines Lebens beschäftigt haben. Rückblickend hielte er seine Ablehnung gegenüber Don Siegels Angebot für einen Fehler.

Immerhin verhalf die Hauptrolle in Dirty Harry Clint Eastwood seiner weiteren Karriere zu großem Erfolg und hätte mutmaßlich auch für John Wayne einen zusätzlichen Durchbruch in der Filmindustrie bedeuten können. Letztlich wird die Frage, welche Auswirkungen ein möglicher Auftritt John Waynes in den Dirty Harry Filmen gehabt hätte, natürlich offenbleiben.

Dieser Artikel wurde erstmals in ähnlicher Form im September 2024 bei Moviepilot veröffentlicht.