Wie lang wird Die Odyssee? Christopher Nolans kommendes Abenteuer-Epos soll kürzer ausfallen als erwartet

Ein überraschendes Update zu Christopher Nolans Odyssee verspricht immer noch ein Epos, ordnet die Laufzeit des bald startenden Fantasy-Abenteuers aber niedriger ein, als von vielen angenommen.

Alles, was wir zu Christopher Nolans Die Odyssee wissen, verspricht ein Abenteuer epischen Ausmaßes. Die 24 Gesänge (aka Kapitel) von Homers Werk in einem einzigen Film unterzubringen, ist eine Mammutaufgabe für sich. Da Christopher Nolan auch nicht gerade für die knackige Kürze seiner Leinwandabenteuer bekannt ist, hatten die meisten eine nicht minder epische Laufzeit erwartet. Doch jetzt erreicht die Sagenverfilmung offenbar nicht einmal die Laufzeit von James Camerons Avatar 3: Fire and Ash.



Die Laufzeit von Christopher Nolans Die Odyssee soll euer Sitzfleisch im Kino nicht überstrapazieren

Wer von Nolans Die Odyssee ein 3,5-stündiges Epos wie Martin Scorseses Killers of the Flower Moon oder gar einen 4,5-stündige Trip, wie er gerade mit Quentin Tarantinos Kill Bill: The Whole Bloody Affair im Kino läuft, erwartet hat, irrt sich. Auf Hollywoods größter Branchenmesse, der CinemaCon, wurden diese Woche neue Details zum heiß erwarteten Blockbuster enthüllt. So kamen auf der Bühne nicht nur die "abtraumhaften Dreharbeiten" von Die Odyssee zur Sprache, sondern auch die Laufzeit des Fantasy-Abenteuers.

Wie Deadline von der CinemaCon berichtete, gab Produzentin Emma Thomas (die zugleich Nolans Ehefrau ist) ein unerwartetes Update zur Länge der neuen Odyssee-Verfilmung: Sie "garantierte", dass das Abenteuer-Epos eine Laufzeit unter 3 Stunden haben würde. Eine genaue Minutenzahl konnte sie allerdings noch nicht nennen, da der Film sich aktuell noch in der Postproduktion befindet.

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Alle Laufzeiten von Christopher Nolans Spielfilmen im Vergleich

Mit Oppenheimer wechselte Christopher Nolan vom Studio Warner Bros. zu Universal Pictures und erreichte erstmals die 3-Stunden-Marke. Damit scheint für ihn jedoch die magische Obergrenze erreicht zu sein, wie lang ein Film sein sollte, wenn er nun auch Die Odyssee dort einpegelt.

Wann startet Die Odyssee von Christopher Nolan im Kino?

Seinen deutschen Kinostart wird Christopher Nolans Filmabenteuer Die Odyssee am 16. Juli 2026 feiern. Dann macht sich Matt Damon als Odysseus mit dem Schiff auf einen entbehrungsreichen Heimweg aus dem Trojanischen Krieg und muss gegen Monster, Magie und zornige Götter bestehen, um seine daheim wartende Frau Penelope (Anne Hathaway) und seinen Sohn Telemachus (Tom Holland) wieder zu erreichen.