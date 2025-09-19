Wie Prominent getrennt, aber noch fieser: Neue ProSieben-Show Die Abrechnung schickt Erzfeinde in gemeinsames Abenteuer

Für Fans von Drama, Allianzen und Intrigen gibt es jetzt Nachschub aus dem Hause ProSieben: Die neue Realityshow Die Abrechnung startet bereits im November. Alles, was ihr wissen müsst, erfahrt ihr hier.

ProSieben ist in Sachen Reality-TV im Vergleich zur Konkurrenz noch eher jungfräulich unterwegs. Jetzt will der Sender aber endgültig auf den Zug mit aufspringen und holt ein komplett neues Format an den Start: Die Abrechnung – Der Promi-Showdown. Wir verraten euch alles, was ihr zur neuen Reality-Show auf ProSieben wissen müsst.

Die Abrechnung hat bekanntes Konzept – doch eine Sache ist anders

Gerade kündigte ProSieben die neue Reality-Show Die Abrechnung – Der Promi-Showdown an. In der Sendung treten insgesamt acht Zweier-Teams gegeneinander an. Der Haken: Die Duos setzen sich aus zwei zerstrittenen Realitystars zusammen, die sich ihrer Vergangenheit stellen müssen. Dass sie mit ihrem Erzfeind oder ihrer Erzfeindin an einem Strang ziehen müssen, erfahren sie erst vor Ort. Sie müssen gegen die anderen in unterschiedlichen Challenges bestehen, um am Ende das Preisgeld von bis zu 50.000 Euro zu gewinnen.

Das Konzept erinnert stark an RTLs Erfolgshit Prominent getrennt. Nur, dass hier ehemalige Liebespaare gemeinsam als Team agieren müssen. Bei Die Abrechnung dürfte es allerdings nicht weniger dramatisch zugehen. Welche Kandidat:innen teilnehmen, ist noch nicht bekannt.

Wann startet Die Abrechnung bei ProSieben?

Fans müssen sich noch einige Wochen gedulden: Die Abrechnung – Der Promi-Showdown startet am Donnerstag, den 6. November und ist bei ProSieben zu sehen. Die Reality-Show umfasst fünf Folgen, die wöchentlich auf dem Sender zur Primetime um 20:15 Uhr ausgestrahlt werden. Auf dem Streamingdienst Joyn werden die Episoden ebenfalls zum Schauen abrufbar sein.