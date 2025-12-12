Wie schaut man Avatar 3 in der besten Version? IMAX, 3D, HFR & Co. einfach erklärt

Avatar: Fire and Ash läuft in den unterschiedlichsten Versionen im Kino. Welche wird dem epochalen Sci-Fi-Blockbuster wirklich gerecht? Hier findet ihr eine kompakte Übersicht.

Wer für Avatar: Fire and Ash ein Kinoticket lösen will, wird geradezu erschlagen mit einer Vielzahl an Formaten, in denen der Film verfügbar ist. Legt man Wert auf guten Ton? Oder liegen einem die 3D-Bilder bei der Rückkehr nach Pandora am Herzen? Und wenn ja, in welchem Seitenverhältnis werden diese überhaupt projiziert?

Wir haben die gängigsten Formate herausgesucht, in denen der neue Avatar-Film im Kino läuft, und verschaffen euch einen Überblick, welches davon welche Vorzüge mit sich bringt. Eine klare Empfehlung gibt es obendrein, denn Avatar: Fire and Ash wurde für eine ganz bestimmte Art von Kinoerfahrung geschaffen.

In welchen Standardformaten läuft Avatar 3?

2D: Hier bekommt ihr alles wie gewohnt. 2D-Vorstellungen sind unterm Strich die günstigsten und in den meisten Kinos verfügbar.

3D: Gerade bei Avatar empfiehlt es sich jedoch eine 3D-Vorstellung zu wählen, um noch mehr von dem Immersionseffekt des Films zu haben.

In welchen Premiumformaten läuft Avatar 3?

Dolby Cinema: Perfekter Sound und helle, kontrastreiche Bilder mit kräftigen Farben und wahlweise auch 3D – hier macht ihr nichts falsch.

4DX: Für mehr Action beim Kinobesuch bietet sich 4DX an, denn hier wackeln auch die Sitze und es gibt Umwelteffekte wie Wind, Nebel und Blitze.

ScreenX: Hier wird die Leinwand an den Seitenwänden des Saals erweitert und ihr könnt links und rechts eine Panoramasicht erleben.

Hier wird die Leinwand an den Seitenwänden des Saals erweitert und ihr könnt links und rechts eine Panoramasicht erleben. IMAX: Mit Laser-Projektion bekommt ihr hier die besten und größten 3D-Bilder geboten. Nirgendwo anders kann man leichter in einen Film eintauchen.

Was bedeutet HFR bei Avatar 3?

HFR steht für High Frame Rate. Hierbei handelt es sich um eine besonders hohe Bildrate. Traditionell werden Filme mit 24 Bildern pro Sekunde gezeigt (24 fps). Bei HFR verdoppelt sich die Anzahl, sodass wir bei 48 Bildern pro Sekunde (48 fps) ankommen. Das war zum Beispiel bei Der Hobbit: Eine unerwartete Reise ein großes Thema.

Mitunter kann die HFR auch auf 60 Bilder pro Sekunde (60 fps) hochgeschraubt werden, wie wir es bei Die irre Heldentour des Billy Lynn und Gemini Man erlebt haben. Generell werden durch eine höhere Bildrate die Bewegungsabläufe flüssiger und man erhält einen ultrarealistischen Look, sodass man jedes Detail wahrnehmen kann.

Gegenüber Discussing Film erklärt James Cameron HFR wie folgt:

HFR sollte nicht als eigenes Format betrachtet werden. 3D ist ein Format. 70mm ist ein Format. Eine hohe Bildrate ist hingegen eine Methode, um 3D zu verbessern. Sie ist also ein Werkzeug zur Gestaltung.

Bei Fire and Ash wurde HFR laut Cameron auf zwei Arten eingesetzt:

Um in den Unterwasserszenen einen außerweltlichen Eindruck von hyperklarer Bildschärfe zu erzeugen. [...] Und in den Szenen über Wasser setzen wir sie nur dort ein, wo wir stroboskopische Artefakte aufgrund von Schwenks oder seitlicher Bewegung einer Figur haben. Ich würde sagen, in Fire and Ash sind etwa 40 Prozent des Films in HFR.

Was bedeutet das Seitenverhältnis bei Avatar 3?

Während wir vom Fernsehen 16:9-Bilder gewohnt sind, warten Kinofilme oft mit einem breiteren Bild auf. Bei normalen 2D-Vorstellungen beläuft sich dieses meistens auf das Seitenverhältnis 2:39:1 – mit schwarzen Balken oben und unten am Bild. Wenn ihr Avatar: Fire and Ash in 3D schaut, seht ihr den Film aber im Seitenverhältnis 1.85:1.

Dadurch verschwinden mehr oder weniger die schwarzen Balken und ihr habt nicht nur ein sehr breites, sondern auch ein deutlich höheres Bild. Das größtmögliche Bild erhaltet ihr in IMAX-Vorstellungen, denn dort ist der Film in einem Seitenverhältnis 1.90:1 zu sehen, was das Bild noch einen Tick breiter macht – perfekt zum Eintauchen.

Lohnt sich das 3D bei Avatar 3 noch?

Auf alle Fälle! Wenn ihr dieser Tage einen Film in 3D schaut, dann Avatar: Fire and Ash. Vor 16 Jahren hat Cameron die Technologie mit dem ersten Teil revolutioniert. Bis heute markiert seine Arbeit die Speerspitze dieser Bewegung. Der Film wurde von Anfang an für eine 3D-Erfahrung konzipiert und nicht erst nachträglich konvertiert. Gerade bei den mächtigen IMAX-Bildern kann man sich komplett in Pandora verlieren.

Was ist das beste Format für Avatar 3?

Ihr habt es vermutlich schon erraten: IMAX 3D in HFR ist die beste Option, die ihr für Avatar: Fire and Ash wählen könnt. Das Bild kommt vollständig in 1:90:1 daher und wurde nicht nur für einzelne Sequenzen optimiert. Hier erhaltet ihr eine unglaubliche Tiefe und einen beeindruckenden Detailgrad im Bild. Aufgrund der überschaubaren Standorte in Deutschland sind entsprechende Vorstellungen allerdings rar gesät.

In Deutschland gibt es folgende IMAX-Kinos:

Wenn ihr kein IMAX-Kino in eurer Nähe habt, sei euch Dolby Cinema empfohlen. Bei den Premiumformaten müsst ihr allerdings beachten, dass sie deutlich teurer sind als die Standardvorführungen von Avatar: Fire and Ash. Für ein IMAX-Ticket kann man inzwischen um die 30 Euro bezahlen – und das ohne Snacks und Getränke.

Wenn ihr euch das nicht leisten könnt, lasst euch von den gewöhnlichen Vorstellungen in 2D und 3D nicht abschrecken. Die Schnittfassung, in der Avatar: Fire and Ash gezeigt wird, ist unabhängig vom Format immer dieselbe. So oder so sei euch aber 3D ans Herz gelegt. Denn das macht aktuell kein Film besser.

Avatar: Fire and Ash läuft seit dem 17. Dezember 2025 im Kino.