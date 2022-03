"Wie Stripper in Disney World": Marvel-Serien bei Disney+ sorgen für heftige Kritik

Disney+ wird bald einige Marvel-Serien neu ins Angebot aufnehmen. Deren Brutalität sorgt an einigen Stellen nun für ziemlichen Unmut.

Vor WandaVision gab es Jessica Jones: Ein Ausbund älterer Marvel-Serien, etwa auch The Punisher, Luke Cage und Daredevil, verschwand kürzlich von Netflix. In den USA sollen die im Vergleich zu ihren jüngeren Verwandten deutlich brutaleren Abenteuer bald auf Disney+ landen. Und das geht einigen Stellen gehörig gegen den Strich.

Disney+ mit brutalen Marvel-Serien ist wie "Stripper in Disney World"

So zitiert Variety nun zumindest einen Sprecher des US-amerikanischen PTC, eines Eltern-Rats für TV-Programme:

98 Jahre lang war Disney immer synonym mit familienfreundlicher Unterhaltung. Es ist völlig unpassend, dass Disney+ [Erwachsenen-]Programme ins Angebot nimmt, um den Profit zu erhöhen. Was kommt als nächstes? Stripper im Fantasyland von Disney World?

Harte Marvel-Serien bei Disney+: Ist die Kritik berechtigt?

Eine Serie wie The Punisher hat mit Sicherheit nichts in den Händen junger Kinder zu suchen. Da Disney allerdings erst kürzlich auch die Disney+-Kindersicherung in den USA verschärft hat, wirkt der Unmut recht weit hergeholt.

Zudem werden die Netflix-Marvel-Serien im vom übrigen, familienfreundlichen Angebot abgetrennten Bereich "Star" abgelegt. Von einer brutalen und unangemessenen Kontaminierung der Plattform Disney+ kann also nicht die Rede sein. Arglose Kinder werden im Normalfall nicht über eine Folge blutige Folge Daredevil stolpern.

Kritik der anderen Art: Disney soll LGBTQ+-Szenen aus Filmen gestrichen haben

Der Aufschrei amerikanischer Eltern erhebt sich nur wenige Tage vor Start der Marvel-Serien, die in der US-Version von Disney+ am 16. März 2022 ankommen sollen. Ein naher Deutschland-Start ist zwar recht wahrscheinlich, steht aber noch nicht fest.

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

