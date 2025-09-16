"Wie TV total, nur nicht lustig": Fans gehen zum Teil hart mit Stefan Raab Show ins Gericht

Viele Fans haben lange auf die neue Stefan Raab Show gewartet und gestern lief sie endlich an – wenn auch nur in kurzer Fassung. Doch die Reaktionen auf die Show waren gemischt und teilweise sogar vernichtend.

Letzte Woche kündigte Stefan Raab auf Instagram seine neue Show an. Sie sollte eigentlich nur einmal in der Woche laufen, doch aus der Ankündigung wurde eine PR-Aktion, bei der die neue Stefan Raab Show in dieser Woche von Montag bis Freitag jeden Tag in der Primetime läuft. Gestern war es schließlich so weit und die erste Folge lief an – mit äußerst gemischten Reaktionen.



Stefan Raab ist wieder zurück und Bully Herbig zu Gast

Die Stefan Raab Show lief gestern Abend an und der TV-Titan lieferte das ab, was aus TV total und Du gewinnst hier nicht die Million bekannt ist – nur kompakt in 15 Minuten. TV-Einspieler, Clips von seinem Board und der übliche Humor suggerieren, dass Raab niemals weg war.

Selbst Michael Bully Herbig kam gegen Ende der kurzen Show zu Besuch. Gemeinsam mit Raab präsentierte er eine besondere Version des Liedes "Weil wir so supergeil drauf sind", dem Titelsong zu seinem neuen Film Das Kanu des Manitu.



Fans rechnen mit der Stefan Raab Show ab: "Das heute war nix"

In den sozialen Medien kommt Raab nicht ganz so gut weg. Viele kritisieren wieder seine Ideenlosigkeit und sehen die Parallelen zu seinen früheren Shows. Auch die kurze Laufzeit steht in der Kritik. So schreibt eine Person auf X:



Okay, halten wir fest: #RTL und Stefan #Raab hatten die ganze Sommerpause Zeit, sich Gedanken zu machen, mit was Neuem sie an den Start gehen wollen – und herausgekommen ist diese #StefanRaabShow?

Eine andere Person macht auf Instagram ihrer Enttäuschung Luft: "Als Fan muss ich leider zugeben: Das heute war nix". Ein weiterer Fan zieht die Parallelen zu seinen früheren Shows und kann die Enttäuschung nicht verstecken:



Bei allem Respekt: ich bin so ein Mega-Fan von Raab. Aber dies 15 Minuten waren Du gewinnst hier nicht die Million ohne Spiele. Selbst die iPad-Hülle ist gleich. Es ist wie TV total, nur nicht lustig. Ich erwarte mir, wie viele hier, deutlich mehr

Damit steht er nicht allein da, denn ein anderer Fan schreibt: "Man sollte es wirklich dabei belassen aufzuhören, wenn es am schönsten ist". Auf X ist auch ein Fan, der über die Stefan-Raab-Show nichts Positives äußert:

Einige Fans feiern Raabs neue Show: "Ich liebe es einfach"

Doch es gab natürlich auch eine Menge positive Rezeption in den sozialen Medien. "Da blüht Stefan so richtig auf, genau das ist seine Show. Ich liebe es einfach", so eine Instagram-Userin. Viele Fans erfreuten sich auch an Raabs Neuinterpretation der deutschen Nationalhymne. So schreibt ein Fan:



Es war mega gut, jede Sekunde genossen. Live ist einfach das Beste für dich und tatsächlich die neue deutsche Nationalhymne war der Hammer

Viele Fans können sich noch von der kurzen Version der Sendung überzeugen, denn die Stefan Raab Show läuft vorerst noch bis diesen Freitag täglich um 20:15 Uhr auf RTL. Am Mittwoch, den 24. September, startet die Show regulär zur gleichen Sendezeit, wird dann aber wesentlich länger als 15 Minuten sein.

