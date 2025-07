"Wie viele Hs hat Meerschweinchen?": Wie aus einem umstrittenen 9Live-Moderator ein Twitch-Star wurde

Max Schradin war jahrelang, bis zur Einstellung, einer der bekanntesten Moderatoren von 9Live. Doch heute ist aus dem TV-Moderator ein Twitch-Streamer geworden. Ein Überblick.

9Live war der berühmt-berüchtigte Call-In-Sender der 2000er Jahre und machte vor allem durch seine undurchsichtigen Gewinnspielpraktiken negative Schlagzeilen. Doch wer den Sender immer mal wieder verfolgt hat, weiß, dass eine Person 9Live wie keine andere geprägt hat: Max Schradin.



Max Schradin war das Gesicht von 9Live

Der 9Live-Moderator war schon vor seiner Zeit beim Call-In-Sender im Fernsehen zu sehen. Nach seiner Schauspielausbildung war Max Schradin unter anderem in Sendungen wie Arabella und Clip Mix zu sehen. Im Jahr 2003 startete er schließlich als Moderator bei Sonnenklar TV und wurde kurz darauf fester Moderator bei 9Live.



Bei 9Live blieb Schradin bis zur Einstellung des Senders im Jahr 2011. Dort war er vor allem für seine emotionalen Ausbrüche bei Gewinnspielsendungen bekannt. In einem seiner bekanntesten Videos aus dieser Zeit moderiert er ein Gewinnspiel, bei dem die Zuschauer Tiere mit nur einem H im Namen erraten müssen. Die anrufenden Personen nennen jedoch oft falsche Begriffe, wie Elefant oder Habicht, was Schradin ziemlich aufzuregen scheint. So schreit er: "Wie viele Hs hat Meerschweinchen?" oder "Wer jetzt noch einmal 'Hund' sagt, der bezahlt hier."



Hier ein Ausschnitt aus der berühmten Show:

9Live war vor allem wegen dubiosen Gewinnspielen bekannt

Allerdings wurde 9Live zeitweise für die intransparente Abwicklung der Gewinnspiele kritisiert. So gab es Absprachen von Mitarbeitenden, die angerufen haben oder Stimmen, die vom Band abgespielt wurden, um die Zuschauerschaft zum Anrufen zu verleiten.



Von dieser Kritik konnte sich Max Schradin nicht befreien, und sie verfolgt ihn bis heute. Denn Schradin moderierte 2008 eine Sendung, in der eine Lösung nachträglich verändert wurde. Doch der Moderator soll anscheinend den Fall gemeldet haben und bei der Aufklärung geholfen haben. Schradin stand aber auch in der Kritik, mit seinen emotionalen Moderationen zu weit gegangen zu sein und Zuschauer:innen beleidigt zu haben. Daraufhin wurde er sogar vom Sender beurlaubt.



Max Schradin ist heute Twitch-Streamer - und sehr beliebt

Inzwischen ist der ehemalige 9Live-Moderator als Streamer auf Twitch unter dem Namen "MAXIMAL_SCHRADIN" bekannt. Dort kommentiert er 9Live-Sendungen aus der Vergangenheit und klärt über die Praktiken des ehemaligen Senders auf. Mittlerweile veranstaltet er auch eigene Gewinnspiele auf Twitch und Discord.

Max Schradin ist auf Twitch mittlerweile richtig erfolgreich. Dort hat er über 250.000 Follower und arbeitet mit Größen wie Montanablack und Knossi zusammen. Bei den Twitch Awards aus dem letzten Jahr war er zudem als bester Newcomer nominiert. Offenbar hat Schradin die Zeichen der Zeit erkannt und begeistert vor allem das junge Publikum auf der Streaming-Plattform.



Ist Max Schradin noch im Fernsehen zu sehen?

Max Schradin ist bis auf wenige Gastauftritte nicht mehr im Fernsehen zu sehen. Man kann ihn nur noch regelmäßig als MAXIMAL_SCHRADIN auf Twitch verfolgen. Auf Instagram und TikTok findet man ihn unter demselben Namen.