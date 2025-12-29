"Wie wär's damit?": James Cameron will seine Avatar-Saga so unspektakulär beenden, falls Teil 4 und 5 nicht mehr kommen

Im unwahrscheinlichen Fall, dass Avatar 4 und 5 nach dem Erfolg von Teil 3 nicht mehr entstehen, hat James Cameron bereits einen Plan, um das Ende seiner Avatar-Saga zu enthüllen.

Avatar 3: Fire and Ash läuft seit dem 17. Dezember 2025 in den deutschen Kinos und beeindruckt einmal mehr mit Sci-Fi-Bildgewalt und Emotionalität auf dem Planeten Pandora. Mit Blick auf die Publikumszahlen scheint Avatar 4 kaum noch infrage zu stehen. Trotzdem hat Regisseur James Cameron einen Alternativplan in der Hinterhand, falls Teil 3 der letzte war, um seine Saga in unseren Köpfen abzuschließen.

James Cameron würde uns das Ende von Avatar 4 und 5 außerhalb eines Kinosaals verraten

Zwar hat Avatar 3 "nur" den drittbesten Kinostart des Jahres hingelegt, aber nach zwei Wochenenden auf der großen Leinwand hat die Sci-Fi-Fortsetzung laut Box Office Mojo mittlerweile schon über 760 Millionen US-Dollar weltweit eingespielt und wird wohl bald erneut die Milliarden-Marke knacken. Die auf 5 Filme angelegte Avatar-Reihe dürfte also weiterhin die Kinostarts der geplanten Sequels verfolgen:

Avatar 4 soll am 19. Dezember 2029 im Kino starten

im Kino starten Avatar 5 soll am 17. Dezember 2031 kommen

James Cameron wäre aber nicht James Cameron, wenn er nicht für alle Eventualitäten einen Plan hätte. Bereits vor dem Kinostart von Avatar 3 ließ er verlauten, dass es für ihn auch in Ordnung wäre, wenn die Reihe "hier enden soll". Dann brächte er die offenen Handlungsstränge einfach in Buchform zu Ende. Nun ging er gegenüber Entertainment Weekly sogar noch weiter und kündigte bezüglich des Endes an:

Es sieht folgendermaßen aus: Falls wir aus irgendeinem Grund die Teile 4 und 5 nicht drehen können, werde ich eine Pressekonferenz abhalten und euch erzählen, was wir geplant hatten. Wie wär's damit?

Avatar mit Worten zu beenden wäre natürlich deutlich unspektakulärer als mit der epischen 3D-IMAX-Bildgewalt, für die die Sci-Fi-Reihe mittlerweile einsteht. Sorgen machen wir uns aber eigentlich keine, dass wir wirklich auf Avatar 4 und 5 werden verzichten müssen. Teile der Fortsetzung wurden mit dem jungen Hauptcast sogar schon gedreht, bevor Teil 4 einen Alters-Zeitsprung hinlegen soll.

Darüber hinaus hätte Cameron außerdem Ideen für Avatar 6 und 7, wenn der Erfolg der Sci-Fi-Reihe andauert. In diesem Fall werden die Lippen des Regisseurs zum Ende seiner Pandora-Saga wohl bis auf Weiteres versiegelt bleiben.

