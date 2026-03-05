Wie Yellowstone mit Superhelden: Erster Trailer zu Lanterns sieht wie keine andere DC-Serie zuvor aus

Die Green Lanterns kommen endlich ins DC-Universum – jedoch nicht in Form eines abgedrehtes Weltraumabenteuers. Stattdessen enthüllt der erste Trailer einen düsteren Crime-Western.

15 Jahre sind vergangen, seitdem der Green Lantern-Film mit Ryan Reynolds im Kino gescheitert ist. Jetzt erwartet uns die Neuerfindung der intergalaktischen Wächter im Rahmen des von James Gunn geschaffenen DC Universe (DCU). Dieses Mal verändern sich einige Dinge, wie der erste Trailer zu Lanterns zeigt.

Kein Kinofilm, sondern eine Serie: Lanterns entsagt dem Weltraum und entführt in die staubige Wüste. Wer auf ein actiongeladenes Sci-Fi-Epos gehofft hat, wird enttäuscht werden. Der Trailer sieht eher aus wie eine Mischung aus True Detective und Yellowstone, die uns durch die grimmigen Landstriche Nebraskas führt.

Erster Trailer zu Lanterns mit Aaron Pierre und Kyle Chandler

Lanterns - S01 Teaser Trailer (English) HD

Die Bilder strahlen eine hoffnungslose Atmosphäre aus, dazu kommen die geradezu klaustrophobischen Klänge des Bruce Springsteen-Songs State Trooper, während wir einem Hal Jordan (Kyle Chandler) begegnen, der seine besten Tage längst hinter sich hat. Mit dem jungen John Stewart (Aaron Pierre) untersucht er einen Mord.

Auch Guy Gardner (Nathan Fillion), der sein Debüt letztes Jahr in Superman gefeiert hat, soll einen Auftritt in der Lanterns-Serie haben. Nach dem Trailer stellt sich jedoch die Frage, wie das tonal zusammenpassen soll. Denn der überdrehte Guy Gardner aus Superman will auf den ersten Blick gar nicht in diese ernste Welt passen.

Dass Lanterns keine gewöhnliche Superhelden-Serie wird, dürfte allerdings nicht allzu überraschend kommen. Immerhin stehen hinter dem Projekt nicht nur Comic-Autor Tom King und Ozark-Showrunner Chris Mundy, sondern vor allem auch Damon Lindelof, der zu Hollywoods eigenwilligsten Drehbuchautoren gehört.

Crime-Western: Yellowstone trifft True Detective in Lanterns

Vielen Serienfans ist Lindelof dank des Mystery-Meilensteins Lost ein Begriff, ganz zu schweigen von The Leftovers. In Bezug auf Lanterns dürfte besonders seine Watchmen-Serie noch viel interessanter werden. Denn die lehnte sich vor sieben Jahren auch weit aus dem Fenster, wenn es um den Adaptionsbegriff geht.

Lindelofs Watchmen gehört zu den wagemutigsten Übersetzungen, die je von Comic zu Film bzw. Serie stattgefunden hat. Mitunter wirkt es, als hätte er Alan Moores Vorlage einmal komplett durch den Fleischwolf gedreht. Aber genau das macht die Verfilmung so gut: Sie erweitert das Original und stößt neue Gedanken an.

Auch der Trailer zu Lanterns lässt einige dieser Ideen erkennen. In einem düsteren Crime-Western lernen wir zwei Sheriffs im Grenzland kennen, die zwischen gesetzloser Cowboy-Ära und ihren Comicwurzeln als Weltraum-Cops schwanken – im Grunde schließt Lanterns hier genau an die polizeikritische Watchmen-Serie an.

Neue DC-Serie: Wann startet Lanterns bei HBO Max?

Die 1. Staffel von Lanterns umfasst insgesamt acht Episoden, die noch dieses Jahr ihre Premiere bei HBO Max feiern werden. Ein konkretes Startdatum steht zwar noch nicht fest. Der Trailer verrät jedoch, dass Lanterns im August 2026 eintrifft.