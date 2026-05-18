Wie Yellowstone mit Superhelden: Neuer Trailer zu Lanterns bringt Nathan Fillion als Guy Gardner zurück und enthüllt Startdatum

Ein Crime-Western im DC-Universum? Der neue Trailer zu Lanterns enthüllt grimmige Helden vor karger Landschaft – und die Rückkehr von Nathan Fillion als Guy Gardner.

Die Green Lanterns kommen endlich ins DC-Universum – in Form der Serie Lanterns, die in wenigen Monaten bei HBO Max eintreffen wird. Nachdem der erste Teaser bereits einen Eindruck darin vermittelt hat, dass wir es in der Serie wohl eher mit Yellowstone und True Detective statt James Gunns Superman zu tun bekommen, bestätigt der zweite Teaser jetzt dieses Bild. Darin entfaltet sich ein düsterer Crime-Western – mit einigen überraschenden Gesichtern.

Seht hier den Teaser zu Lanterns:

Lanterns - S01 Teaser 2 (English) HD

DC-Serie Lanterns: Darum geht's im Superhelden-Crime-Western

Als intergalaktische Vereinigung von Friedenswächtern sind die Green Lanterns Corps auf verschiedenen Planeten im Universum verstreut. Jedes Mitglied besitzt einen Machtring, der den Lanterns außergewöhnliche Kräfte verleiht. Hal Jordan (Kyle Chandler) ist einer von ihnen, der als Mensch auf der Erde seinem Ruhestand entgegen blickt.

Einen Nachfolger glaubt er in dem jungen Rekruten John Stewart (Aaron Pierre) gefunden zu haben und beginnt, ihn zu trainieren. Doch im Herzen von Nebraska werden die beiden plötzlich mit einem kniffligen Mordfall konfrontiert. Zusammen blicken sie hinter düstere Mysterien, die sie auf ganzer Linie herausfordern.

Lanterns ist Teil des ersten Kapitels des neuen DC-Universums, das den Titel Gods and Monsters trägt. Die Serie wurde von Chris Mundy, Damon Lindelof und Tom King entwickelt. Neben Kyle Chandler und Aaron Pierre ist in der Serie unter anderem The Rookie-Star Nathan Fillion als Guy Gardner zu sehen, der im neuen Teaser seinen ersten Lanterns-Auftritt hat. Auch Laura Linney (Ozark) gibt im Teaser als Cast-Neuzugang ihr Debüt.

Darüber stehen für Lanterns unter anderem Poorna Jagannathan (Game of Thrones), Kelly Macdonald (No Country for Old Men) und Ulrich Thomsen (Adams Äpfel) vor der Kamera.

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Wann kommt Lanterns zu HBO Max?

Allzu lange dauert es jetzt nicht mehr, bis Lanterns bei HBO Max erscheint. Die 1. Staffel startet am 16. August 2026 bei dem Streamingdienst. Die Auftaktseason umfasst acht Episoden, die voraussichtlich im Wochentakt veröffentlicht werden.

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