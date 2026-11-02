Fast 100 Prozent der Kritiken und des Publikums sind sich einig: Dieser Fantasy-Neustart ist ein Meisterwerk

Diese Woche ist es endlich so weit: Mit Wildwood startet diese Woche ein Meisterwerk in den deutschen Kinos, das kein Fantasy-Fan verpassen sollte.

Während Godzilla mit zerstörerischer Blockbuster-Kraft diese Woche in die Kinos einzieht, startet am heutigen 5. November 2026 auch noch ein gewaltiges Fantasy-Spektakel auf der großen Leinwand, das mindestens genauso viel Aufmerksamkeit verdient hat.

Lasst euch bloß nicht davon abschrecken, dass es sich bei Wildwood um einen Stop-Motion-Film handelt. Denn das 130 Minuten lange Fantasy-Abenteuer verspricht eine einmalige Kinoerfahrung, die von Publikum und Kritik schon jetzt den Meisterwerk-Status erhalten hat.

Ein Fantasy-Reich im Krieg: Das erwartet euch in Wildwood

Hinter Wildwood steckt das auf Stop-Motion-Filme fokussierte Studio Laika, das von Bumblebee-Regisseur Travis Knight mitbegründet wurde. Mit dem düsteren Fantasy-Abenteuer Coraline lieferte das Studio direkt einen Kultfilm ab und es folgten weitere fantastische Hits wie ParaNorman und Kubo - Der tapfere Samurai. Wildwood könnte jetzt den kreativen Höhepunkt der Animationsfilm-Schmiede darstellen.

Hier könnt ihr den Trailer zu Wildwood schauen:

Wildwood - Trailer (Deutsch) HD

Wildwood basiert auf dem ersten Band der Jugendromanreihe Die Wildwood-Chroniken von Colin Meloy und erzählt die Geschichte der Teenagerin Prue. Als ihr kleiner Bruder von einem mysteriösen Krähenschwarm entführt wird, reist sie gemeinsam mit ihrem Mitschüler Curtis in einen verwunschenen Wald. Auf ihrer Reise treffen sie auf allerlei magische Kreaturen, die verbitterte Anführerin Alexandra und geraten mitten in einen Fantasy-Krieg.

Ganze 15 Jahre befand sich die von Travis Knight selbst inszenierte Fantasy-Adaption in der Entwicklung und stellt das bisher ambitionierteste Projekt von Laika dar. Mit einer beeindruckenden Zahl von über 230 Puppen und mehr als 130 handgearbeiteten Kulissen wurde die Fantasywelt von Wildwood zum Leben erweckt. Das Ergebnis überwältigt Kritik und Publikum zugleich.

Publikum und Kritik sind sich einig: Wildwood ist ein Fantasy-Meisterwerk

Selbst wenn euch der bildgewaltige Trailer zu Wildwood nicht bereits mit purer Euphorie erfüllen konnte, sprechen die Zahlen für sich. Bei Rotten Tomatoes erhielt der Film beachtliche 98 Prozent positive Kritiken, während 97 Prozent des Publikums positive Bewertungen abgaben. Bei Metacritic kommt Wildwood hingegen auf einen Kritikerschnitt von 88 Punkten und bei IMDB begeistert das Fantasy-Werk sogar mit einer Wertung von 8,7 Punkten.

Vor allem die visuelle Imposanz des Trickfilms wird immer wieder hervorgehoben, der sich als neuer Referenzstandard für Stop-Motion-Filme empfiehlt. Die Auszeichnung "Meisterwerk" wird gleich von mehreren Kritiker:innen ausgesprochen – wie etwa von Frank Scheck in seiner Review für The Hollywood Reporter . Aidan Kelley zieht in seiner Kritik für Collider sogar Vergleiche zu Der Herr der Ringe in Bezug auf eine zentrale Fantasy-Schlacht des Films. Weiterhin schwärmt er:

In mehrfacher Hinsicht machen die beachtliche Ambition und die schiere Größe von Wildwood den Film zum Narnia einer neuen Generation, und sein Status als sofortiger Kultklassiker ist so gut wie sicher. Laika hat in seiner fast zwei Jahrzehnte währenden Geschichte viele visuell beeindruckende Werke geschaffen, doch Wildwood übertrifft sie alle mit einigen der atemberaubendsten Sequenzen des Jahres.

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Auch die Geschichte von Wildwood überzeugt trotz mancher Fantasy-Klischees mit düsteren Elementen und treffsicherer Emotionalität. Wer also nicht bis zu den Kinostarts von Netflix' Narnia oder The Hunt for Gollum warten möchte, sollte für eine Dosis epischen Fantasy-Bombasts direkt das nächste Lichtspielhaus aufsuchen und Wildwood auf der großen Leinwand bestaunen.

Wildwood läuft seit dem 5. November 2026 in den deutschen Kinos.