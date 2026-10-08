William Shatner war eifersüchtig auf einen Star Trek-Kollegen: "Ich bin der Star, aber ein anderer bekommt die ganze Fanpost"

Wir haben schon einen Clip aus der neusten Star Trek-Doku The Sixty-Year Mission für euch. Darin gesteht William Shatner seine damalige Eifersucht auf einen Co-Star.

Raumschiff Enterprise-Urgestein William Shatner ist nicht nur eine absolute Legende, weil er vor 60 Jahren das gesamte Sci-Fi-Franchise als Captain Kirk mitbegründete. Er mag auch der fitteste 95-Jährige sein, den es je gegeben hat. Vor wenigen Jahren wurde er zur ältesten Person, die je ins (echte) All gereist ist, eine Rückkehr als Kirk schließt er noch immer nicht aus, und natürlich lässt er sich auch in der neuen Doku The Sixty-Year Mission: How Star Trek Changed Television and the World blicken, die laut TrekMovie am 9. Oktober in ausgewählten Kinos der USA Premiere feiert.

In einem Clip dazu verrät Shatner, welcher Co-Star von der Enterprise ihm damals das Rampenlicht stahl. Trekkies können es sich sicher denken, denn die Antwort ist ebenso faszinierend wie logisch.

Star Trek-Star William Shatner wurde vor 60 Jahren von Leonard Nimoys Spock überschattet

Im Ausschnitt aus der Star Trek-Doku The Sixty-Year Mission beichtet Shatner, wie er sich während der Zeit der Originalserie Raumschiff Enterprise mit einem Ärgernis an Franchise-Erfinder Gene Roddenberry wandte: "Ich ging zu Roddenberry und sagte: 'Mensch, weißt du, ich bin der oberste Star auf der Besetzungsliste, aber ein anderer Typ – der weniger prominent besetzt ist – bekommt die ganze Fanpost.'" Gemeint ist natürlich der von Leonard Nimoy gespielte Mr. Spock, der mit seinen spitzen Alien-Ohren und hochgezogenen Augenbrauen bald zum Fanliebling avancierte.

Seht hier den Clip aus der Star Trek-Doku:

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Roddenberry soll Shatner daraufhin gesagt haben, dass auch er eine bessere Figur macht, je besser seine Co-Stars sind. Daraus habe der damalige Captain der USS Enterprise viel gelernt: "Das ist eine Erkenntnis, die ich seither verinnerlicht habe. Wenn jemand gut aussieht, ist das großartig – besonders, wenn man selbstbewusst genug ist, um zu wissen, dass man ebenfalls gute Leistungen bringen kann. Es geht nicht darum, wie schlecht man selbst ist und wie wunderbar der andere; so haben Leonard und ich es in den drei Jahren unserer gemeinsamen Zeit gehandhabt."

Einen gesunden Konkurrenzkampf gab es aber auch danach noch zwischen Shatner und Nimoy, allerdings eher hinter den Kulissen. Nachdem der Spock-Darsteller zwei Filme für die Originalcrew-Filmreihe als Regisseur gedreht hatte, wollte auch Shatner einen Teil inszenieren. Allerdings kam sein Star Trek V - Am Rande des Universums nicht so gut weg, wie die beiden vorigen Filme seines Kollegen – das sieht auch Shatner heute so.

Kommt die Star Trek-Doku auch nach Deutschland?

Bisher haben wir noch keine offizielle Info dazu, dass The Sixty-Year Mission: How Star Trek Changed Television and the World nach Deutschland kommt. Der Film wurde von Mark A. Altman gedreht und von Shatner mitproduziert, ist aber kein offizielles Star Trek-Produkt, das automatisch auf Paramount+ erscheinen wird.

Weitere Stars, die darin zu Wort kommen, sind Walter Koenig, George Takei, Simon Pegg, Jonathan Frakes, Brent Spiner, Gates McFadden, Ethan Peck, Robert Picardo, Denise Crosby und viele mehr.