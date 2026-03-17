Winnie Puuh wird 100 Jahre alt und viel zu wenige kennen die traurige, wahre Geschichte hinter der Kinderbuch-Legende

Im Oktober 2026 feiert die Kinderbuchfigur Winnie Puuh ihren 100. Geburtstag. Doch der so viele Generationen begeisternde Bär birgt tatsächlich eine tragische Hintergrundgeschichte.

Winnie Puuh ist eine der populärsten Kinderbuchfiguren aller Zeiten. Ohne Hose, dafür aber mit jeder Menge naiver Liebenswürdigkeit ausgestattet, erobert der putzige Bär seit vielen Jahren die Herzen großer und kleiner Leser:innen sowie Zuschauer:innen. Genau genommen, ist am 14. Oktober 2026 die Erstveröffentlichung des Buchs Pu der Bär von Autor A.A. Milne bereits 100 Jahre her. Die berühmte Geschichte feiert also ein großes Jubiläum, doch nur die wenigsten wissen wohl, dass diese einen traurigen, wahren Hintergrund hat.

Für Milnes Sohn Christopher Robin, der als Vorbild für den gleichnamigen Menschenfreund Winnie Puuhs diente, hatte der Erfolg des Kinderbuchs nämlich verheerende Folgen, die sein ganzes Leben maßgeblich beeinflussten.

Die wahre Geschichte hinter Winnie Puuh: Der echte Christopher Robin wurde zum Kinderstar wider Willen

Der englische Schriftsteller Milne, traumatisiert von seinen Erfahrungen als Nachrichtenoffizier im Ersten Weltkrieg, pflegte ein eher distanziertes Verhältnis zu seinem 1920 geborenen Sohn Christopher Robin. Letzterer wurde hauptsächlich von seiner Nanny Olive großgezogen. Dennoch ließ sich Milne von dem kleinen Jungen zu seinem Kinderbuch über Winnie Puuh inspirieren: Während Christopher Robin selbst Namenspate des einzigen menschlichen Charakters der Geschichte wurde, dienten dessen Teddybär und weitere Kuscheltiere als Vorlagen für die tierischen Helden.

Die heute immer noch weltweit beliebten Figuren Winnie Puuh, Ferkel, Tigger und I-Aah begeisterten direkt nach der Veröffentlichung im Jahr 1926 mit ihren niedlichen Abenteuern im Hundertsechzig-Morgen-Wald. Die öffentliche Aufmerksamkeit richtete sich jedoch unmittelbar auf Christopher Robin, da dieser natürlich der einzige "lebendige" Charakter aus dem Kinderbuch war und damit greifbar für die Berichterstattung der Presse.

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Wie das Time Magazine zusammenfasst, war es für den Jungen zunächst noch ein "aufregendes" Gefühl, im Fokus des allgemeinen Interesses zu stehen. Dies änderte sich jedoch recht schnell, als er die negativen Seiten des plötzlichen Weltruhms zu spüren bekam. So musste er gegen seinen Willen zahlreiche Medientermine wahrnehmen, was eine "normale" Kindheit unmöglich machte. Zudem wurde er, als Schüler eines Internats, aufgrund seiner Verbindung zu Winnie Puuh stark gehänselt.

Christopher Robin, selbst später als Autor tätig, schrieb in seinen 1974 publizierten Memoiren The Enchanted Places dazu:

[Damals] begann jene Hassliebe zu meinem fiktiven Namensvetter, die bis heute andauert. [...] Je älter ich wurde, desto mehr wuchs meine Abneigung gegen ihn. War meinem Vater das bewusst? Ich weiß es nicht.



Ein Leben ohne Winnie Puuh: Das wurde aus Christopher Robin

Sicher auch aus einer gewissen Rebellion heraus trat Christopher Robin Milne 1941 freiwillig in den Kriegsdienst ein, obwohl sein Vater sich Zeit seines Lebens stark gegen Krieg aussprach. Nach seiner Rückkehr heiratete er 1948 und eröffnete drei Jahre später gemeinsam mit seiner Frau einen kleinen Buchladen in England. Die beiden wurden 1957 Eltern einer Tochter namens Clare.

Die Beziehung zu seinen eigenen Eltern blieb auch bis zu deren Toden – A.A. Milne starb 1956, Mutter Daphne 1971 – stark belastet. Von dem angehäuften Vermögen durch Winnie Puuh, das der traumatisierte Christopher Robin theoretisch hätte erben können, wollte er nichts wissen, wie The Mirror schreibt. Die originalen Stofftiere, auf denen die Geschichten basierten, verschenkte er 1987 an den Herausgeber der Bücher. 1996 verstarb er im Alter von 75 Jahren.

Ein Teil seiner Lebensgeschichte wurde sogar verfilmt: Das Biopic Goodbye Christopher Robin mit Domhnall Gleeson als A.A. Milne und Margot Robbie als dessen Frau Daphne widmet sich zwar hauptsächlich der Entstehung des Kinderbuchs über Winnie Puuh, thematisiert aber zugleich auch die komplizierte Beziehung der Milnes zu ihrem Sohn Christopher Robin. Dieser wird im Film von Will Tilston (Bridgerton) verkörpert.

Zu Streamen gibt es den Film übrigens bei Disney+, wo natürlich auch sämtliche Filme und Serien über den Honig liebenden Winnie Puuh (u. a. der Zeichentrick-Klassiker von 1977) verfügbar sind.