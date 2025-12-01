Wir alle haben uns diese Frage mindestens einmal gestellt: Warum sind Kinosessel rot?

Warum sind die meisten Kinosessel in der Farbe Rot gehalten? Das hat vor allem drei Gründe – einen historischen und zwei eher praktische.

Tut uns mal einen Gefallen: Schließt die Augen, stellt euch vor, ihr geht ins Kino, um diese Woche Wicked: Teil 2, Zoomania 2 oder irgendeineinen anderen Film zu sehen. Ihr nehmt eine kleine Hypothek auf, um Popcorn samt Erfrischungsgetränk in der Lobby zu erwerben, macht euch auf den Weg in den Saal, setzt euch hin – und welche Farbe hat euer Kinosessel? Vermutlich werdet an "rot" denken, was nach wie vor die klassische Farbe für den Massenthron vor der Leinwand darstellt. Aber warum ist das so?

Kinosessel sind rot aus historischen Gründen

Was für die meisten Kinosessel gilt, gilt auch für Theater- und Opernsitze. Genauer gesagt, müssen wir für die historischen Hintergründe ins 19. Jahrhundert zurückgehen, als musikalische Bühnenstücke von Leuten wie Richard Wagner und Giuseppe Verdi eine neue Blütezeit erlebten und man versuchte, die Opernhäuser möglichst prunkvoll auszustatten. Der Besuch sollte sich schließlich wie ein prestigeträchtiges Event anfühlen und Rot gilt neben Violett, und vor allem in Kombination mit Gold, als eine Farbe, die mit Reichtum, Royals und Macht assoziiert wird.

Dieses Gefühl von Prestige versuchte man später auch weniger hochwohlgeborenen oder wohlhabenden Besucher:innen zu vermitteln, wenn sie ein Theater besuchten. Schließlich wollte man auch möglichst viel Kohle für ein Ticket verlangen, mit dem man seinen Hintern für zwei Stunden auf dem besonderen Filmguckersitz platzieren darf.

Kinosessel sind rot aus praktischen Gründen

Der Farbe Rot wird allerdings nicht nur aus historischen Prestigegründen der Vorzug gegeben. Sie besitzt auch zwei äußerst praktische Funktionen für die Betreibenden von Lichtspielhäusern, die sie zur obersten Wahl macht. Zum einen lassen sich im Rot allerlei Verschmutzungen, Unreinheiten und Verschleißeffekte besser kaschieren als in anderen Farben. So wirkt der Saal weniger schnell weniger abgenutzt und muss nicht so oft renoviert und neu aufgepolstert werden.

Zum anderen nutzen die Kinos den sogenannten Purkinje-Effekt für sich aus. Der beschreibt das unterschiedliche Helligkeitsempfinden von Farben in Tages- und Nacht-Setting und besagt, dass Rot im Dunkeln besser aus dem menschlichen Blick verschwindet, weil es Licht nicht so gut wiedergibt wie zum Beispiel Grün oder Blau.

Natürlich lassen sich heutzutage aus verschiedensten Gründen allerlei Kinosessel-Farben vorfinden. Als Alleinstellungsmerkmal oder für das Branding einer bestimmten Kinokette zum Beispiel. Allerdings ist das Bild vom roten Kinosessel als Standard nach wie vor – und wie sich herausstellt, aus gutem Grund – stark in unseren Köpfen verankert.

