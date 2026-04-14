Wir haben es alle vergessen, aber es gab vor Fallout bereits eine andere Filmreihe, in der Walton Goggins ohne Nase herumlief

Wenn euch sein Look in der Amazon-Serie Fallout irgendwie bekannt vorkommt, kann es sein, dass ihr Walton Goggins woanders schon so gesehen habt.

Als Ghul in Fallout hat Walton Goggins eine seiner ikonischsten Rollen angenommen. Speziell sein Aussehen, vor allem die fehlende Nase, hat einen hohen Wiedererkennungswert. Da nur wenige Charaktere in der Popkultur mit fehlendem Riechorgan rumlaufen, erinnert man sich leicht an ebendiese zurück.

So kann es passieren, dass sich einige Fans beim Zuschauen gedacht haben: "Moment mal, das habe ich schon mal gesehen." Und es stimmt. In Maze Runner 3 – Die Auserwählten in der Todeszone sah er dem Ghul sehr ähnlich.

In Maze Runner 3 war Walton Goggins bereits als nasenfreier Charakter zu sehen

Die Maze Runner-Trilogie von Wes Ball wurde mit jedem Teil erfolgreicher und konnte sich im Laufe der letzten Jahre einen ordentlichen Kultstatus erarbeiten. In ebendiesem ist Walton Goggins als Lawrence zu sehen, der zum Verbündeten der Auserwählten wird. Lawrence befindet sich mitten in der Verwandlung zum Crank, kann aber durch ein gestohlenes Serum den völligen Verlust seines Selbst hinauszögern.

Die Verwandlung ist allerdings schon so weit fortgeschritten, dass er aussieht wie ein … nun ja, ein Ghul. Die Ähnlichkeit mag eher ein Zufall sein als eine bewusste Anspielung, aber die Fans auf Reddit erfreuen sich dennoch an irrwitzigen Späßen und Theorien. So heißt es zum Beispiel in einem Kommentar:

Hätte ich einen Nickel für jedes Mal, wenn Walton Goggins eine Rolle spielt, die keine Nase hat ... dann hätte ich zwei Nickel. Das ist nicht viel aber es ist seltsam, dass es zweimal passiert ist.

Mehr zu Walton Goggins als Ghul:

Andere Kommentare scherzen, dass es vielleicht dieselbe Rolle wäre und Lawrence später zum Ghul in Fallout werden würde. Natürlich ergibt es wenig Sinn, doch die Ähnlichkeit hat viele Fallout-Fans verblüfft. Außerdem bereichern solche Witze die Film- und Serienerfahrung für die meisten von uns und machen einfach Spaß.