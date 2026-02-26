"Wir haben genug": Der Cast des legendären Kriegsfilms Der Soldat James Ryan wollte nach 3 Tagen kündigen – dann schritt Tom Hanks ein

Mit Der Soldat James Ryan erschuf Steven Spielberg einen der bekanntesten Kriegsfilme. Das hat er Tom Hanks zu verdanken. Denn Spielberg ging mit seinen Forderungen zu weit.

Regisseur Steven Spielberg (Die Fabelmanns) wollte seinen Kriegsfilm Der Soldat James Ryan so authentisch wie möglich drehen. Dies führte dazu, dass der Cast eine ziemlich harte Zeit am Set verbrachte – und das Projekt beinahe verlassen hätte.

Steven Spielberg wollte, dass der Cast sich mit echten Soldaten identifizierte – und übertrieb es dabei

Kürzlich berichtete Far Out Magazine , wie Steven Spielberg beinahe seinen Cast am Set von Der Soldat James Ryan vergrault hätte. Wäre da nicht Tom Hanks (Forrest Gump) gewesen.

In dem Film erhält der US-Captain John Miller (Hanks) 1944 den Auftrag, den Soldaten James Ryan (Matt Damon) in der Normandie zu finden und sicher nach Hause zu bringen.

Um seinen Schauspielern einen Eindruck von der Lebenswelt echter Soldaten zu geben, steckte Steven Spielberg sie in ein echtes Boot-Camp unter Leitung von Schauspieler und Vietnam-Veteran Dale Dye. Laut Dye beschloss der Cast nach nur drei Tagen, das Projekt zu schmeißen:

Es gab einige Unzufriedenheit und Stimmen, die sagten: 'Vielleicht sollten wir gehen, wir haben genug'.

Tom Hanks setzte sich für Steven Spielbergs Vision von Der Soldat James Ryan ein

Ganz im Sinne seiner Rolle hätte Tom Hanks in diesem Moment die Initiative ergriffen und Steven Spielberg informiert:

Ich glaube, Tom hat Steven Spielberg angerufen und gesagt: 'Wir haben hier ein kleines Problem: Was willst du tun?‘ Er sagte: 'Hör mal, wir haben nur eine Chance, und wir wollen es richtig machen, und ich denke, wir sollten bleiben und es durchziehen.‘

Hanks soll daraufhin dafür dafür gesorgt haben, dass Dye (angeblich in strömendem Regen) einen Appell an die Schauspieler richtete:

Ihr seid es diesen Menschen, die ihr im Film darstellt, schuldig, das hier richtig zu machen, und um das hier richtig zu machen, müsst ihr etwas von dem erleben, was sie erlebt haben.

Auch wenn nicht jedes Cast-Mitglied sofort überzeugt gewesen sei – niemand hätte das Set verlassen. Wenn diese Geschichte, die einiges an Pathos mitbringt, wahr ist, dann konnte Steven Spielberg vor allem dank Tom Hanks genau den Film drehen, den er sich vorgestellt hatte.

Und so unangenehm der Weg dahin auch gewesen sein mag: Es zahlte sich aus. Denn eine Stärke von Der Soldat James Ryan ist definitiv die realistisch wirkende Solidarität zwischen seinen Hauptdarstellern.