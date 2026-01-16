Wir haben HBO Max getestet: Das müsst ihr über Katalog & Macken der neuen Heimat von Game of Thrones und Harry Potter wissen

Wer noch unschlüssig ist, ob ein Abo beim neuen Streaming-Dienst HBO Max sich lohnt, kann mit uns den Neuzugang auf dem deutschen Markt im Detail auschecken.

"Nicht noch ein Streaming-Dienst!", wird sicherlich so mancher gestöhnt haben, als am 13. Januar 2026 HBO Max neu in Deutschland gestartet ist. Braucht man da neben Netflix, Amazon Prime, Apple TV, Paramount+, Disney+ und Co. jetzt auch dort noch ein Abo? Wir haben im Podcast das neue Zuhause von Game of Thrones, Harry Potter und Der Herr der Ringe im Detail unter die Lupe genommen, um Vor- und Nachteile abzuwägen.

HBO Max ausgecheckt: Was hat der neue Streaming-Dienst zu bieten?

Schon unter den Januar-Serien fand sich eine ganze Palette spannender Starts, die diesen Monat zu HBO Max kommen. Die frisch angelaufene Game of Thrones-Serie A Knight of the Seven Kingdoms kann man nur hier streamen. Außerdem kurbeln unter den kommende Serienstarts auch mehrere HBO Max-Titel die Vorfreude an.

Nur reicht das aus, um sich auf den neuen Streamer einzulassen, der HBO-Prestige-Serien wie Die Sopranos und Warner Bros.-Kinofilme wie den neuen Superman an einem Ort versammelt? Neben einem Blick auf Preise, Abo-Modelle und Programm von HBO Max diskutieren wir auch persönliche Vorlieben und Stolpersteine, die uns beim Tauchgang in den neuen Streaming-Dienst aufgefallen sind. Wer längst ein Abonnement hat und Empfehlungen für den Einstieg in den Katalog braucht, bekommt diese hier natürlich ebenfalls.

Timecodes:

00:05:10 - Was ist HBO Max?

00:07:39 - Kosten und Abomodelle

00:13:00 - Der Streamingdienst im Test

00:31:09 - Das Programm von HBO Max

00:38:16 - Streaming-Tipps bei HBO Max

00:52:52 - Ausblick kommende Programm-Highlights

00:56:10 - HBO Max vs. Sky

01:00:11 - HBO Max und das Netflix-Problem

01:02:39 - Fazit: Lohnt sich HBO Max?



