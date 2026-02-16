"Wir haben noch nie so viele Kämpfe gedreht": Alan Ritchsons neues Reacher-Update macht richtig Lust auf Staffel 4

Die 4. Staffel der Amazon-Serie Reacher ist abgedreht, das heißt, Alan Ritchson hat wochenweise Prügeleien hinter sich. Jetzt erzählt er davon, und was er von seiner Frau beim Game of Thrones-Schauen gelernt hat.

Reacher ist eine der wenigen großen Streaming-Serien, die verlässlich jedes Jahr eine neue Staffel liefern. Dieses Jahr wird Staffel 4 erscheinen und Hauptdarsteller Alan Ritchson ist sich der steigenden Erwartungen bewusst. Die schürt er aber auch selbst in einem neuen Interview mit Screen Rant .

Alan Ritchson lernt von seiner Frau: In Reacher Staffel 4 wird gekämpft, gekämpft, gekämpft und … gefühlt

Alan Ritchson ist die perfekte Verkörperung von Reacher. Groß, muskulös, markerschütternder Blick, der Erfurcht gebietet, aber auch ein paar Gehirnzellen vermuten lässt. Davon hat Ritchson auch privat jede Menge und machte sich für Staffel 4 Gedanken, keine "Kampf-Müdigkeit" beim Publikum seiner Amazon-Serie zu provozieren:

Wir haben noch nie so viele Kämpfe gedreht. Es gibt so viel. Und wir machen sie nicht nur, weil wir sie haben wollen. Ich mache mir Sorgen um eine Kampf-Müdigkeit beim Publikum.

Seine Frau und er würden sich ausgerechnet beim Schauen von Game of Thrones perfekt ergänzen und das gab ihm zu denken:

Ich habe meiner Frau beim Game of Thrones-Schauen zugesehen und ich gähne mich da durch, und wenn ein Kampf losgeht, sage ich: 'Jetzt wird es gut.' Der Kampf startet und sie sagt, 'Oh, weck mich auf, wenn der Kampf vorbei ist.' Und ich frage mich, 'Was ist da los?'

Aus dem Kampf-Desinteresse seiner Frau zog Alan Ritchson einen interessanten Schluss. Lass Reacher nur kämpfen, wenn es der Handlung und den Charakteren hilft:

Ich will verhindern, dass jemand aussteigt, weil er all die Kämpfe sieht, die ihm vorgesetzt werden. Es muss um etwas gehen und Gründe geben. Du musst voll involviert sein in die Gefühle für die Charaktere und die Gründe, wofür sie kämpfen, und ich denke, wir haben da einen richtig guten Job gemacht.

Bisher ließen die Kämpfe definitiv nicht zu wünschen übrig. Vor allem in Staffel 3 lieferten die Faust-Eskapaden gegen Paulie-Darsteller Olivier Richters erstklassige Unterhaltung und auch Komik. Die wenigsten wissen, wie wortwörtlich man "Knochenjob" hier nehmen muss. Immerhin wurde Ritchson für 36 Stunden bewusstlos geschlagen.

Wie gut Staffel 4 mit der bewusst eingesetzten Prügelei geworden ist, erfahren wir irgendwann im Laufe des Jahres. Es gibt von Amazon nämlich noch keinen konkreten Starttermin für Staffel 4. Sicher ist, dass die Erwartungen gerade gestiegen sind.