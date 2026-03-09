Wir haben nur eine Frage zum neuen Herr der Ringe-Film und Elijah Wood will sie einfach nicht beantworten

Frodo Beutlin soll definitiv in The Hunt for Gollum vorkommen. Doch werden wir auch Elijah Wood wieder als Hobbit im Herr der Ringe-Universum sehen? Das sagt der Schauspieler.

Abseits des an den Kinokassen untergegangenen Animationsabenteuers Der Herr der Ringe: Die Schlacht der Rohirrim wurde die Welt von Mittelerde in den vergangenen Jahren vor allem im Streaming-Bereich bei Amazon Prime ausgebaut. Das soll sich ändern, denn ein neuer Live-Action-Film befindet sich in Arbeit.

The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum führt uns direkt zu Peter Jacksons Trilogie aus den 2000er Jahren zurück und ermöglicht uns einen Seiteneinstieg in die vertraute Geschichte. Denn die Handlung spielt parallel zum ersten Akt von Der Herr der Ringe: Die Gefährten – angefangen bei Bilbos Geburtstag im Auenland.



Elijah Wood teast Frodo-Rückkehr in The Hunt for Gollum, aber will sie nicht bestätigen

Dementsprechend werden wir einige vertraute Figuren wiedersehen. Doch gehören dazu auch die Schauspielenden, die wir seit über zwei Dekaden mit den Rollen verbinden? Elijah Wood will auf die entscheidende Frage seit Monaten keine eindeutige Antwort geben – so auch in einem neuen Interview mit The Times .

Angesprochen auf seine potenzielle Rückkehr teast Wood:

Es wurde noch nicht offiziell bekannt gegeben, aber auf einer Convention im letzten August hat Ian die Katze sozusagen aus dem Sack gelassen. Die Chancen stehen also gut. Ich kann vor der offiziellen Ankündigung nichts dazu sagen, aber ich freue mich riesig auf einen weiteren Film.

Weiter sagt er:

Es ist immer ein bisschen nervenaufreibend, wenn über neue Filme zu einer Welt wie Mittelerde gesprochen wird. Alle werden ein bisschen beschützerisch und hoffen, dass die Integrität gewahrt bleibt, aber diese Geschichte ist spannend und macht Spaß. Es gibt ein echtes Gefühl, dass die Band wieder zusammenkommt.

Und zum Abschluss heißt es:

Ich würde nicht wollen, dass jemand anderes Frodo spielt, solange ich lebe und dazu in der Lage bin. Und ich kann mir auch vorstellen, wie viel Spaß das machen wird – wenn man im Kino sitzt und sieht, wie sich der Hut umdreht und Gandalf zum Vorschein kommt. Denn ich bin auch ein Fan und bin gespannt, wie sich alles zusammenfügt.

Neuer Herr der Ringe-Film: Rückkehr von Elijah Wood und Ian McKellen sehr wahrscheinlich

An diesem Punkt wirkt es wie das am schlechtesten gehütete Geheimnis in Hollywood und trotzdem will Wood nicht mit einer konkreten Ansage rausrücken. Zwischen den Zeilen dürfte inzwischen jedoch mehr als klar sein, dass wir ihn zusammen mit Gandalf-Darsteller Ian McKellen wieder auf der großen Leinwand sehen werden.

Zum Weiterlesen: Alle Infos zu The Hunt for Gollum auf einen Blick

Sehr wahrscheinlich sind die Schauspielenden vertraglich dazu angehalten, nichts über ihre Beteiligung an dem Projekt zu verraten, ehe Warner Bros. die Sache offiziell macht. Generell gibt es bisher nur eine Handvoll bestätigter Informationen zu The Hunt for Gollum. Eine davon ist der Kinostart am 16. Dezember 2026.