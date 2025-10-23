Wir hätten beinahe einen neuen Star Wars-Film von David Fincher (!) bekommen – doch eine Forderung des Regiemeisters ließ den Deal platzen

Anfang der Woche berichteten wir über einen gescheiterten Star Wars-Film von Steven Soderbergh. Wie sich nun herausstellt, war auch David Fincher mehrmals im Rennen für die Sternensaga.

Kaum haben wir von The Hunt for Ben Solo erfahren, reiht sich ein weiterer Star Wars-Film in die Liste der gescheiterten Projekte aus dem Hause Lucasfilm ein. Nicht nur Steven Soderbergh wollte die weit entfernte Galaxis nach seinen Vorstellungen formen. Auch ein anderer namhafter Regisseur war interessiert: David Fincher.

Fincher braucht an dieser Stelle keine Vorstellung mehr. Mit Meisterwerken wie Fight Club und Sieben ist er in den 1990er Jahren zu einem der gefragtesten Filmemacher in Hollywood aufgestiegen, ehe er diesen Status mit nicht weniger herausragenden Filmen à la Zodiac, The Social Network und Gone Girl untermauerte.

David Fincher wollte nach Episode 9 einen Star Wars-Film drehen, aber er forderte zu viel von Lucasfilm

Dieser Tage ist Fincher vor allem bei Netflix unterwegs, wo er diverse Filme und Serien auf den Weg gebracht hat. Wie sich herausstellt, liebäugelte er auch mit einem der populärsten Franchises überhaupt: Star Wars. Das enthüllt nun der gut vernetzte Scooper Jeff Sneider in der neuesten Ausgabe seines Newsletters The InSneider .

Sneider verrät zwar keine genauen Details, worum sich Finchers Star Wars-Film gedreht hätte. Offenbar stellte der Regisseur aber seine Idee irgendwann in den vergangenen sechs Jahren nach dem Start von Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers bei Lucasfilm vor. Mit dem von Kathleen Kennedy angeführten Studio ist er bestens vertraut.

Bereits bei dem 1983 erschienenen Die Rückkehr der Jedi-Ritter fungierte Fincher als Kameraassistent, ehe er im Zuge der Sequel-Trilogie zweimal von Kennedy kontaktiert wurde. Zuerst sollte er Episode 7 inszenieren, ehe J.J. Abrams auf dem Regiestuhl Platz nahm. Die gleiche Geschichte wiederholte sich bei Episode 9.

Fincher wollte offenbar jedoch eine andere Geschichte erzählen und beharrte bei dem Pitch für seinen eigenen Film darauf, dass er den Final Cut erhält – also das letzte Wort in der Produktion. Das hat Lucasfilm unter Disney jedoch bisher bei keinem Star Wars-Film zugelassen (und davor war George Lucas sein eigener Chef).

Kein Risiko: David Finchers gescheiterter Star Wars-Film ist Teil eines größeren Hollywood-Problems

Bei der Final Cut-Diskussion geht es vor allem um kreative Kontrolle und betrifft bei weitem nicht nur das Star Wars-Franchise. Immer wieder erleben wir es bei bekannten Marken, dass selbst die namhaftesten Filmschaffenden mit ihren Ideen nur an einem bestimmten Punkt kommen, ehe das Studio das Sagen übernimmt.

Selbst Denis Villeneuve, der zuletzt mit den erfolgreichen Dune-Filmen bewiesen hat, dass sich das Publikum durchaus nach markanten Stimmen sehnt, konnte sich für das James Bond-Reboot nicht den Final Cut sichern. Auch wenn er den Film jetzt trotzdem dreht, dürften zahlreiche andere Franchises dadurch große Talente verloren haben.

Hollywood hat bislang keine Antwort auf dieses immer wieder auftauchende Problem gefunden und wählt stattdessen in den meisten Fällen die "sichere" Variante. Auf einen Final Cut können aktuell nur ganz wenige Menschen pochen. Christopher Nolan ist einer von ihnen und selbst der hätte es bei Star Wars vermutlich schwer.