"Wir hätten viel mehr tun können": One Piece-Star Mackenyu erklärt Staffel 2-Änderung, die er selbst vornehmen musste

One Piece-Star Mackenyu wollte die Action in Staffel 2 der Netflix-Serie auf ein neues Level heben. Und tauschte dafür eine ganze Abteilung des Drehteams aus.

One Piece-Star Mackenyu holte Samurai-Experten für Staffel 2 der Netflix-Serie

One Piece Staffel 2 läuft seit zwei Wochen auf Netflix und begeistert viele Fans . Das liegt nicht zuletzt an den deutlich rasanteren Action- und Kampfszenen. Und genau für diesen Zweck nahm Zoro-Darsteller Mackenyu Er tauschte sein gesamtes Stunt-Team aus.

Wie Mackenyu bereits im Vorfeld des Staffel 2-Starts gegenüber Crunchyroll enthüllte, hatte er für Staffel 2 der Netflix-Serie ein neues Stuntteam zusammengestellt – bestehend aus Experten, mit denen er beim Samurai-Epos Rurouni Kenshin: The Final zusammengearbeitet hatte.

Schaut hier den Trailer zu Rurouni Kenshin: The Final:

Staffel 2 Trailer

Der Stunt-Choreograf Koji Kawamoto sollte die Action auf ein neues Level heben – das Niveau der Kampszenen ließ Mackenyu zufolge in Staffel 1 nämlich noch zu wünschen übrig, wie er im Gespräch mit unseren Kolleg:innen von FILMSTARTS erklärte:

Nachdem ich Staffel 1 gesehen und erlebt hatte, dachte ich, wir hätten viel mehr tun können. Und ich wusste, dass da diese wirklich wichtige Szene in Staffel 2 auf mich zukam. Ich brauchte also einen knallharten Stunt-Choreografen, der mich unterstützen und die Szene in etwas Großartiges verwandeln könnte. Nicht nur etwas Großartiges, sondern etwas, worüber die Leute nach Staffel 2 reden würden. Und sie ist richtig gut geworden.

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Bei der Szene, über die Mackenyu spricht, handelt es sich aller Wahrscheinlichkeit nach um seinen Kampf gegen 100 Gegner in Folge 3: Dort schicken ihm die Auftragskiller der Baroque-Firma einen ganzen Haufen ihrer Häscher auf den Hals.

Das Resultat ist in der Tat beeindruckend – die Kampfszenen erstrecken sich über eine Großteil der Folge und beinhalten diverse akrobatische Manöver. Für viele Action-Fans wird es unbestreitbar der Höhepunkt der ganzen Staffel gewesen sein.



Ob Mackenyu und sein Team dieses Niveau halten oder sogar übertreffen können, wird das Netflix Publikum wohl erst in geraumer Zeit erfahren – wenn Staffel 3 der Manga- und Anime-Adaption erscheint.

Podcast: One Piece ist nach 2 Staffeln ein absoluter Netflix-Meilenstein

Nach viel zu langer Wartezeit hat sich One Piece mit Staffel 2 bei Netflix zurückgemeldet. Im Podcast besprechen wir detailliert, warum die Fantasy-Fortsetzung ein triumphaler Erfolg ist:

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Neben Handlungsentwicklungen in Staffel 2, neuen Lieblingsfiguren und überraschenden Easter-Eggs werfen wir außerdem einen Blick auf den stärkeren Fokus auf Anime-Wahnsinn und wagen am Ende einen Blick voraus auf Staffel 3, die einiges verändern wird.