"Wir jagen ihn ständig": Diesen The Rookie-Star will der Macher unbedingt zu einer Rückkehr in Staffel 8 überreden

Ein The Rookie-Gaststar war zuletzt in Staffel 4 zu sehen. Jetzt hat Serienschöpfer Alexi Hawley wieder darüber gesprochen, dass er den schwer beschäftigten Schauspieler und Comedian zurückholen will.

In Staffel 2 des Serien-Hits The Rookie wurde erstmals John Nolans Halbbruder Pete Nolan eingeführt. Verkörpert wurde die Figur von Comedian und Schauspieler Pete Davidson (The King of Staten Island), der auch nochmal in Staffel 4 als Gaststar in der Rolle zu sehen war. Seitdem war das Familienmitglied von Nathan Fillions Protagonist nicht mehr in der Serie vor der Kamera zu sehen. Showrunner Alexi Hawley würde das gerne endlich ändern.

The Rookie-Showrunner will Pete Davidson unbedingt zurückbringen

Im Interview mit People sprach der The Rookie-Schöpfer über den dringlichen Wunsch, Davidson in der aktuellen Season zurückzubringen:

Wir jagen ständig Pete Davidson und seinem unglaublich vollen Terminkalender hinterher, aber wir hoffen immer auf eine Zusammenarbeit, und er möchte unbedingt wiederkommen.

Schon im letzten Jahr sprach Hawley über seinen großen Wunsch, Davidson für neue The Rookie-Folgen als Gaststar zurückzugewinnen. Da sich an seinem Vorhaben seitdem offenbar nichts verändert hat und sein Ziel immer noch unerreicht ist, ist der Comedian und Schauspielstar wohl wirklich nur sehr schwer für einen kurzen Auftritt zu bekommen.

Wann und wo läuft The Rookie Staffel 8 in Deutschland?

Die 8. Staffel von The Rookie ist bereits gestartet. In Deutschland sind bei Skys WOW bereits die ersten zwei Folgen der neuen Season verfügbar. Folge 3 erscheint am 23. Januar im englischen Originalton mit deutschen Untertiteln. Der Rest folgt im gewohnten Wochentakt. Die deutsch synchronisierten Episoden erscheinen immer zwei Wochen später. Folge 1 geht auf Deutsch am 23. Januar bei WOW online.

