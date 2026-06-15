Wir kannten sie als Kate Tanner aus Alf: Schauspielerin Anne Schedeen ist mit 77 Jahren verstorben

US-Schauspielerin Anne Schedeen kannten die meisten von uns als strenge Mutter Kate aus der Alien-Sitcom Alf. Mit ihr ist jetzt ein weiteres Cast-Mitglied der beliebten 80er-Serie verstorben.

Wieder heißt es Abschied nehmen von einem Kultserien-Star. Wie unter anderem Entertinment Weekly meldet, ist die US-amerikanische Schauspielerin Anne Schedeen mit 77 Jahren gestorben. Nach ihrer Familie trifft das vor allem Fans der klassischen 80er-Jahre-Sitcom Alf, in der sie dem frechen Alien vier Staffeln lang als Kate Tanner die Stirn bot.

Nachdem ihr Serienehemann Max Wright aka Willie Tanner bereits 2019 verstorben war, traf es im vorletzten Jahr auch ein noch ganz junges Mitglied des Casts. Benji Gregory, der in Alf den Sohnnemann Brian Tanner darstellte, starb mit nur 46 Jahren an einem Hitzeschlag.

So rührend verabschiedete sich die Familie von Alf-Star Anne Schedeen

In die Welt getragen wurde die Nachricht von Anne Schedeens Tod durch die Familie, die folgenden Beitrag auf Facebook teilten:

Schweren Herzens teilen wir mit, dass Annie friedlich verstorben ist. Sie hinterlässt ein außergewöhnliches Vermächtnis: kreative Energie, scharfsinnigen Humor, die Freude an ihrer Familie, ihre Liebe zu kleinen Hunden, ihren tiefen Abscheu vor Trump, ihre Leidenschaft für das Stöbern in Second-Hand-Läden und ihre Liebe zu guten Geschichten. Ohne sie fühlen wir uns unendlich verloren. Wir haben sie über alles geliebt – ebenso wie alle, die ihr begegnet sind.

Sie hinterlässt unter anderem ihren Ehemann Christopher Barrett, mit dem sie 55 Jahre lang verheiratet war.

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Nach dem Erfolg der Serie Alf, die in der Produktion sehr aufwühlend und stressig gewesen sein soll, wurde es etwas ruhig um Anne Schedeen, die sich nur noch gelegentlich in Formaten wie Für alle Fälle Amy oder der Webserie Tiny Nuts von ihrer Tochter Tay Barrett blicken ließ. Vor der Alien-Sitcom hatte sich die Darstellerin bereits mit der Modelserie Karussell der Puppen einen Namen gemacht, nachdem sie ihren allerersten TV-Auftritt in Der Sechs-Millionen-Dollar-Mann absolviert hatte.

Unvergessen bleibt sie jedoch als eine der großen TV-Mütter der 80er, die – obwohl sie stets als strenge Spielverderberin herhalten musste – immer auch einen Funken Herz für die pelzige Abrissbirne unter ihrem Dach durchschimmern ließ.