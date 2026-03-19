"Wir müssen alle irgendwann sterben": Die Peaky Blinders-Macher Steven Knight & Tom Harper über Cillian Murphy, Tom Hardy und Schweinereien

Zum Netflix-Start von Peaky Blinders: The Immortal Man haben wir uns mit Produzent Steven Knight und Regisseur Tom Harper unterhalten. Sie erzählen von Schweine-Szenen, dem Cast und großen Abschieden.

Es ist das Ende einer Ära: Nach 6 Staffeln Peaky Blinders - Gangs of Birmingham soll mit dem Netflix-Film Peaky Blinders: The Immortal Man ein Schlussstrich gezogen werden. Jetzt ist er im Stream verfügbar. Zwar wird die Geschichte der britischen Gang in einer Peaky Blinders-Sequel-Serie fortgesetzt, doch das Kapitel Tommy Shelby ist damit vorbei: Cillian Murphy hat bereits bestätigt, dass er seine ikonische Figur im Film zum letzten Mal spielt – und seine Abschlusszene enttäuschend war.

Vorsicht, das Interview enthält massive Spoiler zu Peaky Blinders: The Immortal Man!

Peaky Blinders-Macher über Tommy Shelbys Netflix-Abschied: "Besser geht es nicht"

Regisseur Tom Harper (Misfits) und Serien-Showrunner Steven Knight (House of Guinness) sind dennoch nicht traurig gestimmt: Gut gelaunt erzählten sie uns von der letzten Szene ihres Hauptdarstellers, dem Ableben einer Figur und einem Moment, in dem sich zwei ihrer Stars mit Schweinen im Dreck wälzten.

Moviepilot: Warum musste Tommy im Finale des Films sterben?

Steven Knight: Wir müssen alle irgendwann sterben (lacht). Es war das einzige wahre Ende. Tommy Shelby kommt nicht zurück und spielt dann Golf. Er musste mit einem Knall untergehen. In all seiner Verrufenheit. Aber er tut etwas wirklich Gutes: Er rettet seinen Sohn und sein Vaterland auf einmal. Besser geht es nicht. So musste es sein.

Schaut hier den Trailer zum Peaky Blinders-Film:

Peaky Blinders: The Immortal Man - Trailer (Deutsch) HD

Manche Fans werden auf Rückkehrer wie Tom Hardy oder Arthur-Darsteller Paul Anderson im Film gehofft haben. War es jemals der Plan, dass sie mitspielen?

Steven Knight: Die Handlung bestimmt die Besetzung. Sobald die Idee für die Handlung stand, brauchte Tommy etwas, wofür er sich nicht vergeben konnte. Was erklärt, warum er sich vor der Welt zurückgezogen hat. Und [was mit Arthur passiert ist], war genau das. Der Film geht 90 Minuten, nicht sechs Stunden wie eine Staffel der Serie. Wir mussten uns auf eine Geschichte konzentrieren, und das war Tommy Shelbys Geschichte. Tom Hardy ist brillant und toll, aber wir mussten unseren Fokus behalten.

Tom, du hast nach 12 Jahren wieder eine Peaky Blinders-Story inszeniert. Wie verlief dein erster Tag am Set?

Tom Harper: Er fühlte sich sehr vertraut an. Dafür gab es mehrere Gründe. Zum einen hatte ich schon eine Weile mit Steven, Cillian [Murphy] und dem Produzenten Guy Heeley daran gearbeitet, das Drehbuch weiterzuentwickeln. Wir verstanden uns also bereits ohne viele Worte. Ich liebte es damals schon, mit ihnen zu arbeiten und hatte eine Vertrauensbasis aufgebaut. Und ich hatte mit vielen Crewmitgliedern schon gearbeitet, etwa mit meinem Kameramann George Steel oder seinen Beleuchtern. Wir waren wie eine Familie und wussten, was wir taten. Wir teilten eine Vision.

Steven Knight: Was Tom nicht erzählt: Am ersten Tag drehten wir die Szene mit den Schweinen. Er dirigierte also zwei Hauptdarsteller, die sich mit echten Schweinen im Dreck suhlten. Gleich am ersten Tag. Das war eine Geschichte für sich.

Tom Harper: Was könnte man sich als Regisseur Besseres wünschen, als Cillian Murphy und Barry Keoghan, die sich in Schweinescheiße wälzen (lacht)?

Cillian Murphy beschrieb in einem Interview den Dreh seiner letzten Szene als "enttäuschend", da es regnete und alle abrupt den Drehort verlassen mussten. Wie habt ihr den Moment erlebt?

Tom Harper: Er mag es als Enttäuschung empfunden haben, aber für mich war es das auf keinen Fall. Die letzte Einstellung ist eine meiner liebsten Erinnerungen: Sie zeigt ihn, wie er [seine Schwester] Ada [Sophie Rundle] sieht. Es ist ein ergreifender Moment. Und sein Schauspiel ist außergewöhnlich und wunderschön. Und ja, es regnet und der Nebel wird immer dichter und wir standen mitten im Moor und es war ein bisschen elend. Aber der Moment war so perfekt und die Einstellung so schön, dass ich nicht enttäuscht war.

Steven, was machte Tom zur besten Wahl, um Tommys Geschichte abzuschließen?

Tom Harper: Oh, das ist eine super Frage (lacht).

Steven Knight: Naja, eigentlich war er nur meine dritte oder vierte Wahl (lacht). Nein, die Wahrheit ist: Seit Tom in Staffel 1 drei Folgen inszenierte, habe ich bei jeder Staffel wieder gefragt: Können wir Tom zurückholen? Und er war immer mit irgendwas Anderem beschäftigt. Und für den Film hat es dann endlich geklappt. Er hat immer perfekt gepasst und Tom war immer meine erste Wahl.

Peaky Blinders: The Immortal Man läuft seit dem 20. März 2026 auf Netflix.