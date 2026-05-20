Wir müssen über das The Boys-Finale reden: Ein unverzeihlicher Fehler wird bis zum Ende nicht gelöst

Schafft Amazons Superhelden-Satire The Boys nach 5 Staffeln eine Punktlandung oder enttäuscht das Ende wie zuletzt schon Stranger Things? Das diskutieren wir im Podcast.

Nach 5 Staffeln und insgesamt 40 Episoden hat sich The Boys mit einem großen Serienfinale bei Amazon Prime verabschiedet. Doch konnte der Abschied den hohen Erwartungen gerecht werden, nachdem die Eskalation des Konflikts zwischen Homelander (Antony Starr) und Billy Butcher (Karl Urban) jahrelang aufgebaut worden war? Um unsere Gedanken und Gefühle zu ordnen, tauchen wir im Podcast gemeinsam in die letzten Folgen und das Serienfinale von The Boys Staffel 5 ein.

Achtung, es folgen Spoiler zum Ende von The Boys.



Amazon-Abschied: Das The Boys-Finale im Podcast diskutiert

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The Boys legt zum Ende den Showdown hin, auf den Fans seit Beginn der Amazon-Serie hingefiebert haben: Homelander gegen Billy Butcher. Gefolgt von einer dramatischen Schurkenentwicklung direkt aus der Comicvorlage von Garth Ennis. Trotz stolzer 27 Figurentode in Staffel 5 hält das Finale aber einige Happy Ends für liebgewonnene Charaktere bereit. Dabei stellt sich die Frage: Ist der Abschluss zu zahm und erwartbar geworden?

Obwohl sich Staffel 5 zu Beginn mutiger als das Finale von Stranger Things zeigte, begleiteten die finalen Folgen ähnlich gespaltene Fanmeinungen wie den Netflix-Hit. Die finale Season ließ einiges vermissen. Zwischen gelungenen Highlight-Momenten, mit denen die Amazon-Serie zu alter Stärke zurückfand, dramaturgischen Tiefpunkten und dem unverzeihlichen Umgang mit einer Figur diskutieren wir im Podcast die Stärken und Schwächen des Serienendes.

Und natürlich müssen wir auch ein Wort über das kommende Spin-off Vought Rising und weitere geplante Erweiterungen verlieren, die bedeuten, dass Amazon The Boys und das Vought Cinematic Universe eben doch nicht ganz loslassen kann – und sich die Parodie damit selbst überholt hat.



Timecodes der Podcastfolge:

00:04:35 – Was passiert in Staffel 5?



00:12:00 – Staffel 5: Highlights und Tiefpunkte

00:26:47 – Die besten und schlimmsten Tode in Staffel 5

00:37:33 – Das Ende von The Boys erklärt & diskutiert

00:58:00 – Fazit: Wie stehen wir zum The Boys-Finale?



01:03:47 – Ausblick: Die Zukunft des Vought Cinematic Universe



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